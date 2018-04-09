Глава парламента Кузбасса подал в отставку в пользу Тулеева

Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает РИА Новости. У депутатов теперь есть возможность проголосовать за кандидатуру бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил он.

3 апреля Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области. Решение о передаче вакантного мандата было принято на совещании в избиркоме. Тогда же в СМИ появились сообщения, что глава областного парламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия, чтобы Тулеев смог занять его место.

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На прошлой неделе восемь депутатов Государственной думы от Кузбасса попросили врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва поддержать выдвижение Тулеева на этот пост. В то же время глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов высказался против этой инициативы. "Люди просто не поймут такого решения", сказал Неверов. Кремле не стали вмешиваться в ситуацию.

​1 апреля стало известно о том, что глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека, в том числе – 41 ребёнок. Аману Тулееву после отставки полагаются резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячные денежные выплаты в 50 тысяч рублей. Эти льготы установлены законом о присвоении бывшему главе Кузбасса звания "Народный губернатор".