Бывший губернатор Аман Тулеев получил депутатский мандат

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил депутатский мандат. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на региональный избирком. Кроме того, по информации газеты, Тулеев станет спикером областного Совета народных депутатов.

Решение о передаче вакантного мандата было принято на совещании в избиркоме 3 апреля. Аман Тулеев получил мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена, который отказался от должности в 2016 году.

Сейчас облсовет возглавляет Алексей Синицын. "Коммерсант" пишет, что на следующей неделе он уйдет в отставку, а его место займет Аман Тулеев.

​1 апреля стало известно о том, что глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня". Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев. Он стал известен благодаря тому, что 27 марта вместо Тулеева вышел к участникам стихийного митинга и сначала обвинил митингующих в "пиаре", а затем встал перед ними на колени.

Аману Тулееву после отставки полагаются резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячные денежные выплаты в 50 тысяч рублей. Эти льготы установлены законом о присвоении бывшему главе Кузбасса звания "Народный губернатор".