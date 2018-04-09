"Русал" предупредил о риске технического дефолта из-за санкций

Российская компания "Русал" Олега Дерипаски в понедельник предупредила о риске технических дефолтов по кредитным обязательствам из-за санкций США, введенных 6 апреля. После этого сообщения падение акций "Русала" на Гонконгской бирже превысило 50 процентов.Стоимость акций основных активов Дерипаски продолжила падать и в начале торгов в понедельник на Московской бирже. пишут "Ведомости". Они подешевели на треть.

Пока компания выполняет все взятые на себя обязательства перед кредиторами, подчеркнули в компании. Однако, как говорится в заявлении, санкции "с высокой долей вероятности" окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы развития.

Общее падение капитализации "Русала", по данным биржи в Гонконге, с момента объявления новых ограничительных мер Вашингтона составило около четырёх с половиной миллиардов долларов, сообщает РБК.



6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. В список, как объявил Минфин США, попали люди, "получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России".В нём, в числе прочих, оказался владелец "Русала" Олег Дерипаска.

Санкции предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.