США ввели санкции против 24 человек, в списке Дерипаска и Керимов

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний.

Среди тех, кто попал под санкции - миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, Губернатор Курской области генерал Алексей Дюмин, глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента России Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД России Владимир Колокольцев, депутаты Госдумы Константин Косачев и Андрей Скоч, глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

"Российское правительство предпринимало вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием – в то время, как он бомбил собственных граждан, попытки подрыва западных демократий и злонамеренную киберактивность", говорится в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.

Санкции введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году.

Среди юридических лиц, против которых введены санкции - агрохолдинг "Кубань", компании Олега Дерипаски "Базовый элемент" и "En+ Group", "Газпром.Бурение", страховая компания "Ренова" и Рособоронэкспорт.​