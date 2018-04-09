"Кремлю пора трезветь". Соцсети о химической атаке в Сирии

7 апреля правительственные войска Сирии обвинили в химической атаке на территории повстанцев, в городе Дума - по некоторым сообщениям, там сбросили на больницу бочечные бомбы с хлорированным газом, от которого, по сообщению Сирийско-американского медицинского общества и службы гражданской обороны Сирии, погибли 49 человек. Официальные СМИ эти данные не подтверждают, однако в социальных сетях множатся видео с места происшествия.

На следующий день после атаки, 8 апреля, Дональд Трамп по своему обыкновению высказал в Твиттере все, что думает по этому поводу, не стесняясь в выражениях: он назвал Башара Асада "животным" и заявил, что ответственность за его поддержку несут президент Путин, Россия и Иран.

В другом твите Трамп заявил, что Обаме следовало "пересечь красную черту на песке" и расправиться с Асадом раньше:

Твиты, с одной стороны, порадовали антипутинских блогеров, а с другой - заставили задуматься о том, не замаячил ли на горизонте призрак третьей мировой войны.

​Валерий Соловей

История с химическим оружием в Сирии рано или поздно получит самое опасное развитие

Она может оказаться роковой "красной чертой".

Кирилл Шулика

Новая химатака в Сирии может быть с совершенно жуткими последствиями. Американцы в ответ обещают бомбить Асада, наши оказывают Асаду военную помощь и по идее должны все сбивать. А это уже даже посильнее Карибского кризиса - прямое военное столкновение двух ядерных держав на Ближнем Востоке.

Антон Красовский

Все-таки мы доживем до Третьей мировой

Алекс Григорьев

Мы привыкли предполагать, что большой войны быть не может. Потому что кое-кто не захочет потерять счета в панамских банках, особняки в Лондоне, квартиры в Майами и яхты на Лазурном берегу. Однако это допущение скорее всего ошибочное - риски сегодня намного выше, чем нам хотелось бы. И думать теперь приходится о том, кто и как победит.

Максим Юсин

После очередной "химической атаки" в Сирии и сверхжестких, эмоциональных заявлений Дональда Трампа телефонный разговор между ним и Владимиром Путиным становятся прямо-таки необходимым. Если стороны в ближайшее время не прояснят свои намерения, не согласуют дальнейшие действия, последствия могут быть самыми печальными...

Василий Гатов

Вот-вот, именно об этом и мечтают в Кремле. И чтобы Трамп сам позвонил, первый

Георгий Бовт

Многие представители советского поколения полагали,что Сталину надо было не ждать 22 июня, а ударить первым. Это важная часть восприятия и нынешней реальности

Иван Курилла

Тут сегодня обсуждают свежие твиты Трампа. А в свежем же (но не таком свежем, как твиты) приложении к Financial Times первая же статья предсказывает, что Трамп начнет воевать. И основной аргумент - назначение Болтона.

Другие комментаторы ждут если не третьей мировой, то по меньшей мере масштабного удара по Асаду.

Эль Мюрид

В Нью-Йорке пройдет сразу два заседания Совбеза. Одно - по инициативе России, второе - по инициативе девяти стран Запада. Россия собирает заседание по поводу "угрозы международной безопасности", после него пройдет заседание по поводу химической атаки в Думе. Понятно, что никакой резолюции принято не будет ни там, ни там, но главный вопрос здесь - когда будут бомбить Асада и будут ли вообще.

Если взять за точку отсчета инцидент в Хан-Шейхуне, то факт применения химоружия был зафиксирован 4 апреля, США отстрелялись по Шайрату 7 апреля. По всей видимости, угроза удара по Асаду будет сохраняться приблизительно до вторника-среды следующей недели.

Обсуждается и вопрос, для чего Асад применял химическое оружие, если подобные последствия можно было легко предсказать. Кто-то считает это аргументом в пользу того, что атаку совершили не правительственные войска.

​Ихлов Евгений

Геноцид даёт гешефт

Многие наверное спрашивают, а зачем Асад и Путин так подставляются химическими атаками, ведь можно и огрести (как в прошлом апреле и этом феврале).

Так это как в анекдоте со способами пикапа поручика Ржевского, который по мордасам получал реже, чем добивался того, чего не удалось добиться депутату Слуцкому...

Может Трамп и не врежет, и его разведут на очередное международное расследование... А вот защитники Думы, как накануне защитники Восточной Гуты, согласились перебраться в турецкие зоны "деэскалации".

И это - огромный стратегический успех Асада-мл., впервые за 7 лет ликвидировавшего протравленные хлорином и зарином оплоты оппозиции в пригородах Дамаска.

С учётом согласия на эвакуацию требования о международной инспекции Думы и "санитарном гуманитарном коридоре" теряет смысл. А вывезенные в Хаму и Западный Идлиб могут потом сколько угодно давать показания инспекторам уважаемых международных организаций... Вдарить же по асадистам и иранским прокси просто в наказание... Для этого нужен иной настрой...

Алексей Светайло

я мало слежу за событиями, но это демонизирование асада выглядит как политиканство в стиле фильма "хвост виляет собакой". поскольку игил является абсолютным злом, а светский режим асада, который америка и ее союзники стремятся уничтожить – лучшим из возможного по меркам региона. если сообщения о том, что они неоднократно применили химическое оружие против гражданского населения – не очередной фейк, подобный заведомо ложным обвинениям в адрес саддама хусейна, использованным как предлог для вторжения в ирак, это, конечно, обескураживает, поскольку подобные средства неизбирательного действия не настолько эффективны, чтобы вообще имело смысл их применять, подрывая собственную репутацию. причем химические атаки невозможно скрыть и заранее ясно, что противник немедленно ухватится за них, чтобы продемонстрировать всему миру преступления сирийского правительства, даже если число жертв не идет ни в какое сравнение с людскими потерями при использовании обычных вооружений.

Альфред Кох

Насколько я могу судить, химическое оружие эффективнее в городских условиях потому, что при меньших разрушениях зданий и инфраструктуры оно наносит больший урон «живой силе» противника. Поэтому с учётом того, что Асад хочет оставить как можно больше целых зданий и неповрежденной инфраструктуры, применение химического оружия имеет свои резоны. Особенно после того, как он увидел, что русские оставили ему после «обычных» бомбардировок некогда цветущего Алеппо.

Сергей Пархоменко

Дума - совсем рядом с Дамаском, последний населенный пункт, подконтрольный антиассадовским силам в этом районе Сирии. Как вы думаете, много ли шансов, что те, кто контролирует этот город, сами отравили своих детей?

А кто? По чьему приказу? Чьим оружием? Ну, придумайте что-нибудь правдоподобное, чтобы выгородить Асада…

Трамп сегодня прямо назвал Путина ответственным за эту атаку, потому что он поддерживает асадовский режим. Скажите мне, что это примитивно, тупо, грубо, недальновидно, бездоказательно, огульно, злонамеренно… Еще что-нибудь скажите такое.

Но по-моему, тут цепочка такая короткая, что ничего не выдумаешь. Между Путиным и вот этими детьми - одно рукопожатие. И это рукопожатие с Асадом.

Наталья Геворкян

Насколько я понимаю, международные спецы по химоружию не могут туда долететь, в эту Думу, потому что Дамаск просто не даст им неба. Или ошибаюсь? Но если не ошибаюсь, то Россия будет все опровергать, понимая, что кроме местных правозащитников никаких данных больше ни от кого нет и не будет. И Совбез ООН не может решить, что спецам должны открыть небо, потому что Россия это при желании заблокирует

Илья Вайцман

Это будет продолжаться и в Сирии, и в Лондоне, и далее по всему миру. До тех пор, пока расслабившееся "мировое сообщество" не поймет, с каким чудовищем имеет дело. Вот только не было бы тогда уже слишком поздно.

Прокремлевские блогеры наряду с официальными СМИ придерживаются линии "все это ложь и провокация" и "все ополчились на Россию".

Сенатор Константин Косачев в колонке для "Известий" заявил, что Россия не применяла химическое оружие, потому что незадолго до этого Путин предупреждал, что кто-то собирается его применить:

Как известно, президент России Владимир Путин на встрече со своими турецким и иранским коллегами еще за несколько дней до инцидента рассказал о планах террористов в Сирии устроить провокации с использованием химического оружия. Аналогичную информацию распространил и российский Центр по примирению враждующих сторон со ссылкой на сведения от боевиков группировки «Джейш Ахрар аль-Ашаир», перешедших на сторону правительства. И вот данные подтверждаются на 100%, а поэтому «сенсация» выглядит откровенной липой, да еще и предсказанной заранее.

В том же тоне выдержано и заявление МИД.

Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками. Очередная такая сфабрикованная информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера. При этом звучат ссылки на пресловутую НПО «Белые каски», которую не раз уличали в смычке с террористами, и другие т.н. гуманитарные организации, базирующиеся в Великобритании и США.

О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне.

Многим кажется, что российские власти выбрали не самые убедительные аргументы.

Николай Руденский

Как, оказывается, все просто. Задумал ты, скажем, кого-нибудь отравить. Нет проблем - только надо заранее подготовиться. За несколько дней до отравления объяви, что враги готовят провокацию. А когда инцидент произойдет и тебя станут подозревать, можешь смело отвергать обвинения: ведь ты же сам все предсказал как по писаному.

Евгений Ихлов

Можно сказать, что уже появилась точная примета - газовая атака асадистов неукоснительно следует через день-два после заявлений эрэфийских вояк о "подготовке боевиками провокации". И эти кретины не понимают, что именно это и есть самый убедительный довод в пользу соучастия Москвы в военных преступлениях асадовского режима.

Александр Гольц в статье "Угроза, которую пока не замечают", не исключает возможности войны:

...Нынешняя ситуация представляется даже более сложной, чем в период предыдущей холодной войны. К полному недоверию, которое испытывают друг к другу все участники противостояния, прибавилась еще одна угроза, в существовании которой политики пока что не отдают себе отчета. В результате научно-технического прогресса неядерные вооружения начали играть существенную, но до сих пор не очень ясную роль в системе стратегического сдерживания. Речь идет прежде всего о крылатых ракетах большой дальности, гиперзвуковом оружии, системах противоракетной обороны и противоспутниковом оружии. Более того, возник феномен «переплетения» — смешения ядерного и неядерного оружия. Это смешение чревато неверной интерпретацией действий потенциального противника. Мировая война может начаться не в результате чьей-то широкомасштабной агрессии — к ней может привести цепь военных операций в ходе локальных конфликтов, в которые вовлечены «глобальные оппоненты». Грубо говоря, удар крылатыми ракетами (неважно, российскими или американскими) по какому-нибудь объекту в Сирии может при скверном стечении обстоятельств обернуться прямой американо-российской конфронтацией. И, как следствие, возрастает опасность непреднамеренного перерастания неядерного конфликта во всеобщую ядерную катастрофу.

В мире телевизионной пропаганды ничего не меняется: во всем виноваты американцы, а Россию не остановить.

Николай Руденский

Семен Багдасаров: "Американцы действуют против нас на двух направлениях - украинском и сирийском, - чтобы нанести нам поражение. Где рванет сначала, неизвестно, но мы должны быть готовы! А чтобы Россия отказалась от своих амбиций - и не мечтайте, не будет этого!" #ТВперлы

Попытку сформулировать, какими должны быть нынешние "амбиции России", делает в статье "Одиночество полукровки" помощник президента РФ​ Вячеслав Сурков:

Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»? От нас зависит.

В Сети его колонка удостоилась большого количества саркастических комментариев.

"Ты читал"

ты вот читал потрясающей красоты плач Владислава Суркова под названием "Одиночество полукровки"? Брошюру с таким названием, мне кажется, надо продавать в электричках по Павелецкому направлению вместе с прыгающим клеем от бессонницы. Владислав Юрьевич плачет об историческом одиночестве нашей страны, сетуя на то, что при ее красоте и таланте она почему-то <ни за каким чертом не нужна> ни Востоку, ни Западу. Странно, что Владислав Юрьевич совершенно упускает из виду Юг. По-моему, это тема для отдельного плача, и направление перспективное.

Наталья Геворкян

Все-таки обитателям башен пора в длительный отпуск, потому что башенная изоляция играет с ними злую шутку, а они играют со страной

Кирилл Лятс

Сурков полжизни шел с ЮКОСом, полжизни против ЮКОСа, ни там, ни там не прижился. Выбрал третий путь - писать всякую квази-политологическую шнягу

Иван Курилла

Вот такие теперь тексты публикует "Россия в глобальной политике".

(Понятно, что публикуют не тексты, а автора, - однако сдвиг от науки к метафорам при обсуждении политики никого еще до добра не доводил).

"Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: «Вокруг только тернии, тернии, тернии... <черт побери>, когда уже звезды?!»

Будет интересно. И звезды будут."

Разобраться в том, какую цель ставит перед собой внешняя политика России, пытаются сегодня многие - с переменным успехом.

Александр Морозов

Для внешнеполитической экспертизы есть три пункта, которые формируют впечатление полной неадекватности Кремля:

1. Россия стремится войти в глубокий конфликт, не имея никаких союзников. И действует таким образом, чтобы поставить пограничные страны в более жесткую ситуацию выбора - а выбор будет не в пользу Кремля. Это очевидно даже для бывш. республик СССР, не говоря уже о том, что Центральная Европа должна будет просто последовать обязательствам членства в НАТО. Нет ни союза с Китаем, ни союза с Ираном - это все "однодневная игра", но нет ни политических, ни военных обязательств.

2. Видно, что нет никакой "третьей страны", которая могла бы выступить посредником в урегулировании конфликта России и "остального мира".

3. Все российские спикеры - в правительстве, МИДе, в Совете Безопасности, в экспертизе - только фиксируют и "онтологизируют" конфликт с Западом, но никто не высказывает никаких идей относительно разрешения конфликта в рамках рациональных схем международных отношений. Перед нами "сообщество", которое вступает в конфликт, не выдвигая никаких формализуемых целей, которые должны быть предметом торга.

Илья Лазаренко

Всё делается для того, чтобы конфликт мог быть разрешён только по итогам слома наличной системы международных отношений и об этом говорится практически прямо. Отсюда, получается, и нет нужды формализовать цели. Хаотизация, в которой постоянно обвиняют врагов.

Возможно, в связи с химической атакой Россию ждут новые санкции - если не считать войны, другого эффективного механизма сдерживания конфликта у Запада нет, считают многие комментаторы.

Вадим Лобач

Путин делает ставку на расшатывание Запада изнутри, это очевидно. В прямом столкновении - экономическом, дипломатическом, политическос, да и военном тоже - у него нет шансов. А вот если спровоцировать эрозию самого Запада, коррумпировать его по образцу Шрёдера, найти там союзников по образцу Орбана, привести к власти своих клиентов, как он пытался сделать с Лепенихой - вот тогда такие шансы появляются.

Поэтому Путин никогда не сможет "отлезть" и заняться своими делами. Это для него смерти подобно. Он будет гнуть и давить. Поэтому единственное разумное отношение к нему - такое же жесткое давление на всех направлениях: от дипломатии до спорта. Ну и ждать, пока его экономика не накроется медным тазом, и вот тогда ему станет не до Запада.

Александр Горенский

У меня во дворе есть нехорошая скамейка, там каждое лето работает филиал МИДа и Совфеда. Все нормально будет. Деньги закончатся - поорут еще час без всякой цели и разойдутся по домам.

Эль Мюрид

Сегодня в должность вступает новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Который сразу принимает низкий старт, и уже на этой неделе начнется обсуждение новой волны санкций против России - теперь уже по поводу химической атаки в Думе.

Вопрос: была ли эта атака, кто именно ее провел, что за отравляющее вещество было применено - все эти вопросы бессмысленны, так как идут в рамках уже существующей повестки дня. Правила написаны, и любой, кто попробует играть по ним, проиграет тому, кто их написал. США вообще не задаются заданными вопросами, они уже проскочили этот этап и используют факт, который они считают бесспорным, для дальнейшего продвижения общей стратегии.

Олег Козырев

Внешняя политика Путина напоминает пьяного, пристающего ко всем не то с намерением подружиться, не то с предложением морду набить. Пьяница одновременно и улыбается, и бросает в незнакомых людей стулья с бутылками, и предлагает сфотографироваться на память, и внезапно бьет под дых. Никто толком не понимает, что он хочет. Грустно ему или радостно – тоже неясно. Через короткое время единственное желание всех в помещении – выставить пьяницу на улицу.

Возможно, вы скажете, что я преувеличиваю. Ну хорошо, скажите тогда, чего Кремль добивается от западных стран. Чего конкретно он хочет-то?

Сбивать самолеты пассажирские без последствий и расследований? Убивать сбежавших личных врагов в столицах западных стран, попутно убивая местных жителей – и чтобы западные столицы помалкивали? Захватывать кусочки соседних стран, т.к. эти страны пьянчужка считает своими? Свободно и без последствий запытывать до смерти юристов международных компаний, которые рискнули заикнуться о коррупции? Иметь возможность поддерживать любого диктатора и садиста, издевающегося над своим народом, даже если весь мир шокирован его злодеяниями?

Никто не мешает нам строить дороги, школы, больницы. Никто не мешает нам свободно конкурировать на международном рынке. Никто не мешает нам создавать международные союзы, развивать сотрудничество. Да, есть какая-то более или менее сильная конкуренция, но в современном мире все более или менее в равном положении бьются экономически друг с другом. Невлиятельные в прошлом страны за счет своих талантов, своей культуры, бизнеса, свободы становятся родинами сильнейших международных брендов, корпораций. И с легкостью побеждают столь ненавистных нашим пьяницей геополитических лидеров.

Мир устал от непредсказуемого алкоголика, который пропил все в своем доме и лезет через окно к соседу пропивать и его состояние. Никто не ненавидит каким-то особенным образом Россию. Но пьяные крики кремлевского быдла изрядно всем надоели. Так что санкции это всего лишь элегантная просьба протрезветь. Водочные лавочки принудительно закрыты. Пьянице сложнее становится добывать спиртное.

Авось случится чудо и Кремль протрезвеет. Давно бы уже пора протрезветь.