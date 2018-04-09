Собянин отстранил Илью Яшина от руководства призывной комиссией

Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина с поста председателя призывной комиссии. Как написал оппозиционер в фейсбуке, это произошло одновременно с началом весеннего призыва 2018 года.

Яшин намерен обжаловать решение мэра, так как по закону этот пост может занимать только глава округа или его заместитель. Собянин же назначил председателем призывной комиссии муниципального депутата. Он также отметил, что это решение не только противозаконное, но и нелепое. По словам Яшина, его приоритетом во главе комиссии была защита прав призывников и обеспечение законности. В прошлом годупризывной план в муниципальном округе был выполнен на 100%, а в казармы отправились только те, кто действительно хотел служить, написал Яшин.

На прошлой неделе Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Согласно документу, неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.