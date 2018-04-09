Роскомнадзор не будет блокировать Telegram до решения суда

Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram в России до решения суда. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.



"Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск... и будем ждать решения суда… мы действуем последовательно", – сказал Жаров.

В пятницу Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке мессенджера Telegram по запросу Федеральной службы безопасности России (ФСБ). В минувшую среду истек срок, установленный Роскомнадзором руководству Telegram. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Руководство мессенджера отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Кроме того, в Telegram заявляют, что это технически невыполнимо.

Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) ранее призвали Роскомнадзор отказаться от блокировки мессенджера Telegram, а ФСБ найти иные способы "законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности". На днях глава ФСБ Александр Бортников заявил, что для подготовки всех совершенных и предотвращенных терактов в России в прошлом году использовались мессенджеры.