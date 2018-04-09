"Цензура и манипуляции"

Движение в защиту прав избирателей "Голос" представило доклад о влиянии СМИ на исход выборов президента России. Подконтрольные властям СМИ задавали определенные рамки, в которых должны были восприниматься образы кандидатов, говорится в исследовании. В докладе утверждается, что СМИ формировали "скандальный образ" оппозиционных кандидатов, а действующего президента выводили за рамки предвыборной кампании. В результате образ Путина оказался искусственно противопоставлен другим кандидатам: в СМИ он фигурировал в первую очередь в качестве главы государства. С другими кандидатами — Павлом Грудининым, Ксений Собчак и Владимиром Жириновским — были постоянно связаны скандалы, остальных же просто показывали "мало и бессодержательно", говорится в докладе движения "Голос". По числу упоминаний во время предвыборной кампании Владимир Путин получил почти десятикратное преимущество. Освещение президентских выборов носило тенденциозный характер, имеющий признаки спланированной политической кампании, считают эксперты движения "Голос".