Нырнули рыбкой. Как санкции обрушили бизнес российских олигархов

Начало первой рабочей недели после введения властями США новых санкций против российских бизнесменов и компаний стало для них по-настоящему черным. Только за понедельник национальный рынок акций, согласно оценкам "Ведомостей", потерял более 2,7 триллиона рублей, его капитализация снизилась на 7 процентов. При этом падали бумаги всех ведущих российских компаний, а состояния 50 богатейших россиян, подсчитал журнал Forbes, сократились за день почти на 12 миллиардов долларов. Сильнее других пострадал бизнес Олега Дерипаски, поскольку под американские санкции попали сразу восемь связанных с ним компаний. Что представляет сегодня бизнес-империя Дерипаски и какие ее подразделения входят в зону особого риска?

В рейтинге Forbes богатейших российских бизнесменов 2017 года Олег Дерипаска занимал 23 место, его состояние оценивалось в 5,1 миллиарда долларов. Однако после включения Олега Дерипаски и основных его активов в американский санкционный список акции его компаний резко упали в цене. Только за 9 апреля, по информации Forbes, состояние Дерипаски уменьшилось сразу на 1,6 миллиарда долларов.

Олег Дерипаска – основатель и единственный бенефициарный владелец промышленной группы "Базовый элемент" ("Базэл"). Она объединяет "около 100 российских и международных предприятий, работающих в энергетической, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, авиационной, финансовой, сельскохозяйственной и других отраслях".

Одна из крупнейших компаний, входящих в "Базэл", – это En+ Group. Компания контролирует активы Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях. En+ Group, как и многие активы Дерипаски, зарегистрирована на острове Джерси – так называемой "налоговой гавани". En+ Group принадлежит 100 процентов акций крупнейшей частной российской энергокомпании "ЕвроСибЭнерго", 100 процентов акций одного из крупнейших в мире производителей ферромолибдена компании SMR и более 48 процента акций объединенной компании "РусАл" (UC Rusal) – одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема.

23 февраля 2018 года Олег Дерипаска покинул пост президента En+ Group и пост президента алюминиевой компании "РусАл". Собеседники издания "Коммерсант" тогда предположили, что это связано с возможным включением миллиардера в санкционные списки. Однако такие меры предосторожности не смогли защитить ни самого Олега Дерипаску, ни его основные активы: "РусАл", En+ и "Базовый элемент".

Черный понедельник

Утром в понедельник, 9 апреля, компания "РусАл" объявила о риске технического дефолта. После этого сообщения котировки компании на Гонконгской фондовой бирже обвалились более чем на 50 процентов, компания потеряла в капитализации более 3,6 миллиарда долларов. Также резко упала стоимость активов Олега Дерипаски на фондовых рынках Лондона и Москвы. Как сегодня выглядят алюминиевые активы российского бизнесмена и какова их доля в мировом производстве металла?

– Безусловно, это крупная компания, хотя, конечно, не могу сказать, что она крупнейшая в мире по производству алюминия. Компания – это очень крупный комплекс. Это почти 13 стран, это 5 континентов, это более чем 40 производственных мощностей по всему миру. И ясно, что будет затронут довольно большой сегмент на рынке алюминия. Что касается доли мирового рынка "РусАла", то это где-то 6 процентов мирового производства алюминия и, если переводить это в цифры, то это почти 4 миллиона тонн, тогда как всего в мире производится порядка 50-56 миллионов тонн. Плюс "РусАл" один из крупнейших производителей фольги, поскольку она делается из алюминия – это порядка 90 тысяч тонн в год, – говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-траст" Олег Абелев.

Не факт, что мы говорим о банкротстве компании, но понятно, что ей придется искать новые географические направления работы

Установленные США ограничения подразумевают, что компаниям на территории страны запрещено работать напрямую с компаниями из санкционного списка, запрещено владеть их акциями, банкам запрещено выдавать им кредиты, а также проводить платежи. Министерство финансов США также разъяснило, что американские инвесторы должны продать акции компаний Олега Дерипаски до 7 мая, а до 5 июня должны быть аннулированы все контракты с ними. Таким образом, продолжает Олег Абелев, российский бизнесмен полностью лишился американского рынка:

– Американский рынок – это почти 15 процентов выручки "РусАла" за 2017 год. И по цепной реакции многие контрагенты компании, которые, так или иначе были связаны с американским рынком, тоже могут теперь блокировать все сделки с "РусАлом". Не факт, что мы говорим о банкротстве компании, но понятно, что ей придется искать новые географические направления работы – эти 15 процентов выручки, которые компания потеряет из-за американского рынка, придется где-то компенсировать.

Второй момент – финансовый. Если вводятся санкции, то значит, что компания при текущем уровне долга (почти 8,9 миллиарда долларов) рефинансировать его теперь на Западе не сможет, доступ к долларам закрыт. Поэтому придется его рефинансировать только на российском рынке у российских госбанков, которые смогут это сделать только в случае, если Центробанк даст им валютное РЕПО.

Если это произойдет, то это точно обвалит не только котировки "РусАла", но и всего металлургического сектора

И, наконец, последнее – это проблемы с евробондами. "РусАл" же выпускал евробонды, и по ним нужно платить в долларах. А если нет доступа к долларам, затруднено рефинансирование, то существует сразу вероятность технического дефолта по еврооблигациям. Вот если это произойдет, то это точно обвалит не только котировки "РусАла", но и всего металлургического сектора в России. В понедельник на сайте Гонконгской биржи появилось сообщение, что, возможно, технически это вполне вероятная история. То есть компания немножко пытается приготовить инвесторов к такому положению дел или такому развитию событий. Не факт, что это произойдет, хотелось бы, чтобы это не происходило, но вероятность такая есть.

Примерно такие же мрачные прогнозы относительно будущего "РусАла" у ​председателя совета Московской международной валютной ассоциации Кирилла Тремасова. Вот что он, в частности, пишет в своем Телеграмм-канале MMI:

– Компании фактически перекрыт кислород. Мало того, что она потеряет американский рынок (1,44 миллиарда долларов или 14.4 процентов всей выручки в 2017 году), но ещё, практически наверняка, столкнётся с проблемами и на других рынках. Конечно, будут найдены и схемы, и контрагенты, но неизбежным видится общее сокращение объёмов продаж и рост издержек, связанных с реализацией.

Если за ним последуют другие компании, то такой сценарий становится вполне возможным

Общий размер долга Русала на конец 2017 г. составлял 8,5 миллиарда долларов, чистый долг – 7,6 миллиарда. Основные выплаты приходятся на 2021-24 годы. Рефинансировать этот долг в западных банках, конечно, уже не получится. Но есть наши госбанки, которым теоретически может помочь ЦБ, вернув схему валютного РЕПО (он говорил, что в кризисных ситуациях такая опция сохраняется). Для одного Русала вряд ли, но если за ним последуют другие компании, то такой сценарий становится вполне возможным.

Основная часть долга – кредиты в долларах США и номинированные в долларах евробонды. Пока непонятно, что будет с расчётами в долларах. Теоретически, Русал не сможет осуществлять такие расчёты. Как будет на практике, сказать сложно. Неясность в этом вопросе делает возможной ситуацию технического дефолта по евробондам, когда Русал просто не сможет заплатить по ним купон, – отмечает Тремасов.

Новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с "РусАлом", а это означает дефолт по евробондам и другим операциям, предупреждают аналитики Райффайзенбанка.

Другим следствием санкций станут перебои в продажах алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские компании откажутся покупать металл у "РусАла", прогнозируют они.

Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся

Уже вечером в понедельник международные торговые дома перестали покупать алюминий у "РусАла" после того, как котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций. Как сообщает Bloomberg, такие рекомендации они получили от своих банков и юристов. "РусАл" пообещал "прорваться" из сложной ситуации. "У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в сообщении"РусАла" в Фейсбуке. Утром во вторник этот пост уже был недоступен. Какие варианты действий сегодня есть у Олега Дерипаски и "РусАла"? Мнение аналитика Олега Абелева:

– Я думаю, что "РусАл" будет всячески пытаться переквалифицироваться на другие рынки и пытаться, собственно говоря, зарабатывать на других рынках: на азиатских, на африканских, может быть, на латиноамериканских, в том числе и на российском, выручку конвертировать в доллары и пытаться этими долларами выплатить дивиденды по евробондам, не допустив технического дефолта. В противном случае акционерная стоимость разрушится довольно сильно, понятно, что не до банкротства, конечно, тут не настолько все плохо. Но компания может сильно оттолкнуть от себя потенциальных акционеров, если она этого не сделает или не будет пытаться делать.

– Азиатские рынки, на ваш взгляд, готовы принять продукцию "РусАла" или нет?

С Японией будет не так просто, ибо Япония традиционно проводник той же политики, что и США

– Да, они, собственно, уже и сейчас принимают, просто не в тех объемах. Поставки-то шли, просто теперь они будут, видимо, увеличены. Потому что раньше ключевыми рынками продаж, кроме Северной Америки, были Юго-Восточная Азия, Япония, Корея, страны бывшего СНГ, Европа. Я не беру Россию: Россия – само собой. В Европу, наверное, какие-то продажи сохраняться. Страны бывшего СНГ сохраняют позиции. Соответственно, Юго-Восточная Азия, Япония, Корея. Вот на какие рынки будет сделан упор. Может быть, с Японией будет не так просто, ибо Япония традиционно проводник той же политики, что и США. Скорее, это Юго-Восточная Азия.

– Сейчас идут разговоры, что Олег Дерипаска будет вынужден эти активы продать. Это, на ваш взгляд, выход из положения?

– Смотря кому продаст. Вряд ли он теперь их продаст Западу. Наверное, может быть, куда-то в Юго-Восточную Азию, в Китай, может быть, каким-то российским потенциальным покупателям. Вопрос – насколько цена, которую он будет выставлять, будет удовлетворять покупателя. Это большой вопрос, сказать пока сложно. Сейчас наоборот стоимость капитала катастрофически снижается, и продавать на падении... Не знаю, насколько это будет интересно собственнику.

– На фоне того, что падает "РусАл", "En+", и другие компании металлургического сектора в понедельник просели достаточно сильно. На ваш взгляд, с чем это связано? Инвесторы вообще от сектора отворачиваются?

Многие крупные фонды, видимо, после санкций решили окончательно закрывать позиции в России

– Это связано с тем, что в ряде компаний этого сектора в капитале долей владеет "РусАл", в частности в ГМК "Норильский никель" почти 30 процентов доля как раз у "РусАла". Поэтому он не может не снижаться. Кроме того, когда пошли такие большие продажи, здесь уже снижается весь рынок без разбора. Если индекс РТС за день снижается более чем на 12 процентов, а Мосбиржа – почти на 9, то понятно, что здесь по-другому быть и не может. "РусАл" в понедельник падал в моменте больше, чем на 25 процентов. Так что здесь и определенный фактор паники при таких продажах, ну и просто многие крупные фонды, видимо, после санкций решили окончательно закрывать позиции в России. Ничего удивительного, – говорит Абелев.

Тем временем премьер Дмитрий Медведев уже поручит правительству проработать вопрос поддержки подпавших под санкции США российских компаний и ответных мер. "Что же касается тех наших компаний, которые попали под эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку: это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса. Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям оказать", – заявил он в понедельник.

Подсанкционным компаниям могут предоставить кредиты как через госбанки, так и через ВЭБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал РБК главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он предположил, что кредиты будут предоставляться под залог имущества, то есть контрольных пакетов акций. Если государству придется полностью рефинансировать долги предприятий Дерипаски, это обойдется в 13 миллиардов долларов, или почти 800 миллиардов рублей по текущему курсу, говорит глава операций на фондовом рынке России "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Не алюминием единым

"РусАлу" Олега Дерипаски сегодня принадлежит почти 28 процентов акций российской горно-металлургической компании "Норникель". Кроме того, "Базел" контролирует активы в сфере машиностроения, а именно машиностроительный холдинг "Русские машины", в который входят активы в сфере автомобилестроения ("Группа ГАЗ"), производства автокомпонентов (RM Systems), железнодорожного машиностроения (RM Rail), производства строительно-дорожной техники (RM Terex) и самолётостроения (Авиационный завод "Авиакор").

"Базовому элементу" принадлежит компания "Базэл Аэро" – оператор аэропортов на территории Краснодарского края, а именно в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике.

Олег Дерипаска – единственный владелец агрохолдинга "Кубань", в структуру которого входят две молочные мегафермы, свиноводческий комплекс на 16 тысяч голов, сахарный завод "Свобода", три зерновых элеватора, три завода по производству и обработке семян и конный завод "Восход".

В структуру "Базэла" входят также компании в сфере недвижимости (в частности "Главстрой девелопмент", построившая ряд объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 года), в медиаиндустрии ("Фор Медиа") и в области финансовых услуг (в частности, Олег Дерипаска владеет 10 процентами акций одной из крупнейших российских страховых компаний "Ингосстрах").

С 1998 года Олег Дерипаска финансирует благотворительный фонд "Вольное Дело". Организация спонсирует фестиваль робототехники "РобоФест", всероссийский конкурс "Директор школы", частный приют для собак в Сочи "ПовоДог" и другие проекты в сфере образования, науки и искусства.

Дерипаска и "скандалы, интриги, расследования"

С 2001 года Олег Дерипаска женат на дочери бывшего руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева от первого брака – Полине. Сам Юмашев 2002 году женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. Таким образом, Олег Дерипаска связан с так называемой "Семьей" – ближайшим окружением первого президента Российской Федерации.

В сентябре 2017 года в СМИ появилась информация о возможных связях Олега Дерипаски с главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Утверждалось, что в 2016 году, за две недели до избрания Трампа, Манафорт предлагал Дерипаске по электронной почте личные консультации о ходе выборов в США. Агентство Associated Press писало, что Дерипаска платил Манафорту за продвижение интересов президента России Владимира Путина.

В феврале 2018 года Олег Дерипаска стал одним из действующих лиц скандального расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В видеоролике Навального рассказывается, что зампредседателя правительства России Сергей Приходько в августе 2016 года провел три дня на яхте Олега Дерипаски у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек, которая называет себя Настей Рыбкой. Алексей Навальный также предположил, что Приходько и Дерипаска обсуждали тогда способы влияния на президентские выборы в США.

В апреле 2018 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что сын Олега Дерипаски Петр участвовал в марте 2017 года в антикоррупционной акции, организованной Алексеем Навальным. Бастрыкин сообщил, что сын бизнесмена забрался на фонарь у памятника Пушкину и кричал "Долой коррупцию!". Глава СК добавил, что, по его мнению, Олег Дерипаска – сам потенциальный фигурант коррупционных дел.

По информации журнала Forbes, который в прошлом году составлял рейтинг богатейших наследников России, дети Олега Дерипаски – сын Петр и дочь Мария – обладают состоянием, которое оценивалось на тот момент в 2,55 миллиарда долларов.

3 марта 2018 года представители Олега Дерипаски подтвердили, что бизнесмен приобрел гражданство Кипра по так называемой программе "золотых виз", инвестировав крупные суммы в экономику этой страны.