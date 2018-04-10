Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу "приморских партизан"

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в краевом суде во Владивостоке.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 года. По мнению заседателей, все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Сроки наказания позже определит суд.

Новое рассмотрение уголовного дела так называемых "приморских партизан" началось в июне 2017 года. На скамье подсудимых пять человек – братья Александр и Вадим Ковтуны, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин. Суд рассматривает эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморского края в 2009 году. Ранее Верховный суд России отменил оправдательный приговор по этому эпизоду дела и отправил его на новое рассмотрение.

Вадим Ковтун, Кириллов и Никитин не признают вины. Александр Ковтун и Илютиков отказались от дачи показаний. Четверо подсудимых находятся под стражей. Они отбывают наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Вадим Ковтун - под подпиской о невыезде.

Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов.