Вопросы репутации. Николай Кавказский – о нормах бесправия

Помимо отсутствия ответственности и неумения держать слово, у носителей российской оппозиционной мысли есть еще одна фундаментальная проблема –­ игнорирование института репутации. Впрочем, как раз из-за этого нет у них и ответственности. Недавно Дмитрий Гудков и Ксения Собчак объявили о создании оппозиционной "Партии перемен". Рассказывая в многочисленных интервью о новой партии, Дмитрий Гудков сообщил о своих надеждах на привлечении в партийные ряды бывших депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Андрея Озерова, Сергея Петрова и Сергея Доронина. В качестве критерия порядочности этих людей Гудков рассматривает то обстоятельство, что они не голосовали за "закон подлецов" (закон о запрете усыновления российских детей иностранными гражданами). Но разве эти люди не голосовали за другие подлые законы?!

Андрей Озеров, Сергей Доронин и Сергей Петров голосовали за внесение в Уголовной кодекс статьи, запрещающей "пропаганду сепаратизма". Теперь, благодаря в том числе и этим замечательным людям, за несогласие, к примеру, с официальной государственной точкой зрения по Крыму можно в один момент оказаться за решеткой, если, конечно, ваша фамилия не Собчак, а ваше имя не Ксения. Да, эта статья работает! Более того, по ней уже получали реальные сроки лишения свободы. Что касается самой аннексии Крыма, то Андрей Озеров и Сергей Доронин голосовали за нее в парламенте.

А возьмем закон, который позволяет России не исполнять решения международных судебных органов. Теперь Россия, если захочет, не обязана исполнять решение Европейского суда. Этот закон фактически дезавуирует конституционное положение, согласно которому международные договоры имеют приоритет над российским законодательством. Правозащитники резко выступили против этого закона, а мнения депутатов разделились: Озеров и Доронин проголосовали за, а Петров против. А когда Озеров и Доронин, сидя в уютных креслах в здании на Охотном ряду, поддержали запрет на так называемую пропаганду "нетрадиционных отношений", закон, который фактически признает часть российского общества людьми второго сорта, – православные активисты и фашиствующие патриоты избивали у стен здания Государственной думы ЛГБТ-активистов, вышедших протестовать против этого вопиющего мракобесия. Избитых и оплеванных активистов увезли на автозаках, а депутаты, вероятно, пошли тратить свои зарплаты в сотни тысяч рублей.

Меня поражает такая "логика": людей, совершающих одни подлости, оправдывают тем, что они не совершали другие!

Напомню, что после принятия этой нормы бесправия (нормой права я это никак не могу называть) однополые отношения на государственным уровне признаны социально неравноценными по сравнению с гетеросексуальными, а у десятков тысяч однополых семей появился страх, что карательная опека изымет из их семей детей. Все у большего количества ЛГБТ-подростков в атмосфере ненависти будут расти суицидальные настроения, ведь они не смогут получить психологическую помощь и участвовать в тематических культурных мероприятиях, и, как следствие, десоциализируются. Это не говоря уже о антиконституционном ограничении свободы слова, гигантских штрафах для блогеров и журналистов, о закрытии профильных ресурсов. Конечно, Европейский суд признал этот закон дискриминационным и нарушающим права человека. Но Россия же теперь считает себя вправе не исполнять его решения!

Меня поражает такая "логика": людей, совершающих одни подлости, оправдывают тем, что они не совершали другие! "Партия перемен" собирается на следующих выборах создать фракцию в парламенте, но разве фракция, состоящая из таких депутатов, не будет голосовать за те же репрессивные законы, за которые эти депутаты голосовали раньше? Я не помню, чтобы Петров, Доронин и Озеров признавали свою неправоту по части голосования за вышеперечисленные законодательные акты.

Пока люди демократических взглядов не захотят разобраться в истории оппозиционного движения и новейшей истории нашей страны, мы продолжим совершать такие же ошибки, как и раньше – дадим карт-бланш на новые подлости тем, кто попытается нас в очередной раз представлять.

Николай Кавказский – член федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД"

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