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МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 под Москвой

Спасатели на месте крушения Ан-148 в Московской области 11 февраля 2018 года

Спасатели МЧС во вторник начали повторные поиски тел погибших на месте катастрофы самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне, 9 апреля, дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына рассказала "Медузе", что спустя два месяца после крушения нашла там останки погибших, когда приехала туда, чтобы возложить цветы.Синицына обратилась в Следственный комитет России. Однако оцепление на месте катастрофы так и не было выставлено. 9 апреля оназаписала видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, крушение могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков.

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