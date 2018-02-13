МАК: крушение Ан-148 могло произойти из-за обледенения

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Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца.
В сообщении говорится, что предварительный анализ позволяет предположить, что причиной аварии могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, "видимо связано с обледенением приемников полного давления при выключенном обогреве". Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев приемников полного давления включался перед взлетом на исполнительном старте, - говорится в сообщении.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки самолёта были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 гектаров. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
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