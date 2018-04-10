На Московской бирже продолжается падение курса рубля

Торги иностранной валютой на Московской бирже во вторник открылись резким падением рубля. Впервые же минуты стоимость евро и доллара выросла примерно на 2 рубля. Курс евро впервые за два года превысил 77 рублей, а доллара впервые с конца 2016 года поднялся выше 62 рублей.

Рубль начал дешеветь с понедельника после того, как Вашингтон 6 апреля ввел новые санкции в отношении отдельных компаний и граждан России. Ограничения связаны с вмешательством Кремля в выборы президента США.

9 апреля на Московской бирже произошел обвал котировок и индексов. Капитализация российского рынка акций за день снизилась более чем на 2 триллиона 700 миллиардов рублей, или на 7 процентов. По данным агентства Bloomberg , богатейшие россияне потеряли за день около 16 миллиардов долларов.

Так, акции компании "Русал", доли в которой принадлежат попавшим под санкции Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, упали более чем на треть. По данным агентства Bloomberg , богатейшие россияне потеряли за день около 16 миллиардов долларов. Из-за новых американских санкций швейцарский трейдер Glencore

решил отказаться от обмена своих акций "Русала" на бумаги другой компании Дерипаски - En+. Генеральный директор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров "Русала".



Российские власти обсуждают возможности оказания помощи бизнесменам, попавшим под новые санкции США. В частности, рассматривается создание специальных офшоров в России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой сразу на четырех федеральных чиновников. Кроме того, обсуждается ослабление трудовых, корпоративных и валютных правил, например, возможность расчетов в валюте.

В отношении компаний Олега Дерипаски"Русал" и En+ может быть проведен делистинг, что "может облегчить реализацию различных закрытых от публики торговых схем по обходу санкций", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.