Санкции США: российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации

Капитализация российского рынка акций за день снизилась более чем на 2 триллиона 700 миллиардов рублей, или на 7 процентов. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Московской бирже, сообщает газета "Ведомости". На вечер 9 апреля капитализация российского рынка акций в секторе "Основной рынок" составила немногим более 36 триллионов рублей.

Вашингтон 6 апреля ввел новые санкции в отношении отдельных компаний и граждан России. Ограничения связаны с вмешательством Кремля в выборы президента США. После введения санкций начал падать российский фондовый рынок. Состояния 50 богатейших россиян за день сократились на 12 миллиардов долларов, а курс евро впервые с 2016 года превысил 75 рублей.