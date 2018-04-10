Жительницу Магнитогорска осудили за жалобу на насилие в полиции

Суд в Магнитогорске назначил 20 тысяч рублей штрафа местной жительнице Салиме Мухамедьяновой, которая пожаловалась на избиение и изнасилование в полиции. Ее признали виновной в ложном доносе.

Сторона обвинения требовала оштрафовать Мухамедьянову на 150 тысяч рублей. Защита считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать, сообщает фонд "Общественный вердикт".

В январе 2016 года Салиму Мухамедьянову и ее мужа Игоря Губанова доставили в отдел полиции. Там, как утверждает Мухамедьянова, ее избили и изнасиловали полицейские. Было возбуждено уголовное дело, однако вскоре следователи закрыли его, обвинив заявительницу в ложном доносе.

В знак протеста Игорь Губанов отрезал себе мизинец и безымянный палец.