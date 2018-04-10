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Мосгорсуд отклонил иск пострадавшей от стрельбы майора Евсюкова

Пистолет, иллюстративное фото

Мосгорсуд во вторник отказался удовлетворить апелляционную жалобу Елены Архангельской (Дудаль), пострадавшей от стрельбы майора Дениса Евсюкова. Она требовала отменить отказ Тверского суда в компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация "Зона права".

Дудаль настаивает, что российский суд должен признать ответственность государства за преступление, совершенное в отношении нее Евсюковым.

В 2011 году судья отклонил иск Дудаль в Министерству финансов России. Он решил, что российские власти не несут ответственности за действия майора, поскольку в момент преступления он был "не при исполнении".

В декабре 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что это преступление было совершено должностным лицом и ​присудил трем потерпевшим, в том числе Дудаль, по 12 тысяч евро. Суд признал правительство России виновным в нарушении их права на жизнь.

В апреле 2009 года бывший начальник московского отделения полиции "Царицыно" Денис Евсюков открыл стрельбу по посетителям и работникам супермаркета "Остров" на юге Москвы. Два человека погибли, еще семь получили ранения. Евсюков был приговорен к пожизненному лишению свободы.

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