Мосгорсуд отклонил иск пострадавшей от стрельбы майора Евсюкова

Мосгорсуд во вторник отказался удовлетворить апелляционную жалобу Елены Архангельской (Дудаль), пострадавшей от стрельбы майора Дениса Евсюкова. Она требовала отменить отказ Тверского суда в компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация "Зона права".

Дудаль настаивает, что российский суд должен признать ответственность государства за преступление, совершенное в отношении нее Евсюковым.

В 2011 году судья отклонил иск Дудаль в Министерству финансов России. Он решил, что российские власти не несут ответственности за действия майора, поскольку в момент преступления он был "не при исполнении".

В декабре 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что это преступление было совершено должностным лицом и ​присудил трем потерпевшим, в том числе Дудаль, по 12 тысяч евро. Суд признал правительство России виновным в нарушении их права на жизнь.

В апреле 2009 года бывший начальник московского отделения полиции "Царицыно" Денис Евсюков открыл стрельбу по посетителям и работникам супермаркета "Остров" на юге Москвы. Два человека погибли, еще семь получили ранения. Евсюков был приговорен к пожизненному лишению свободы.