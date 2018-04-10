HR.5428. Что сказано в новом законопроекте о санкциях против России

Законопроект о введении санкций против людей, ответственных за нападение 12 марта 2018 года на Сергея и Юлию Скрипаль...

Билл можно коротко называть Акт "Вместе с Великобританией – против нарушений России"...

Исходя из понимания Конгрессом, что

Попытки правительства России совершить убийства на британской территории являются аморальными и нарушают международное право. Соединенные Штаты выражают полную солидарность с британским правительством и народом в ответ на это нарушение. Российской агрессии необходимо противостоять с силой и решимостью, используя, в том числе, санкции, чтобы сдержать в будущем российские нападения на диссидентов, экспатриатов и демократических активистов.

...Не позднее чем через 60 дней после принятия этого закона президент должен ввести санкции в отношении любого лица, которое, по данным президента –

осознанно участвовало, оказывало материальную поддержку, действовало по поручению или в качестве агента или содействовало любому человеку, совершившему нападение на Сергея и Юлию Скрипаль 12 марта 2018 года; или является чиновником или агентом правительства России и осознанно, до или после принятия этого закона, оказывало материальную поддержку, действовало по поручению или в качестве агента или содействовало российскому правительству в убийстве, покушении или нападении за пределами России против любого экспатрианта, диссидента или гражданина другой страны. Президент должен представить Конгрессу, согласованно с введением санкций, отчет со списком всех лиц, определенных как участников действий, повлекших санкции...

Запрет на трансакции, связанные с новым российским суверенным долгом.

Не позднее 90 дней после введения санкций президент должен –

выпустить запрет для граждан и резидентов США, а также законно базирующихся в США организаций, на участие в трансакциях, предоставление финансирования, или любой другой вид действий, связанных с российским суверенным долгом, совершенных позже, чем через 180 дней после даты введения санкций; использовать власть, данную президенту Актом о международных экстренных экономических полномочиях, чтобы блокировать и запретить трансакции любого имущества или участия в имуществе финансовых учреждений, указанных ниже, если это имущество находится в Соединенных Штатах или во владинии или под контролем граждан и резидентов США, а также законно базирующихся в США организаций.

Под российским суверенным долгом в этом законопроекте понимаются –

ценные бумаги Центрального банка России, российского Фонда национального благосостояния, российского федерального казначейства, или агентов и аффилированных структур этих учреждений, сроком погашения более 14 дней; новые международные соглашения об обмене свопами, заключенные с Центральным банком России, российским Фондом национального благосостояния, российского федеральным казначейством, если длительность соглашения превышает 14 дней; любые другие финансовые инструменты, длительность или срок погашения которых более 14 дней, которые президент определит как суверенный долг России, или которые были выпущены одним из перечисленных ниже банков:

Сбербанк.

ВТБ банк.

Газпромбанк.

Банк Москвы.

Россельхозбанк.

Промсвязьбанк.

Внешэкономбанк.

Это выдержки из законопроекта H. R. 5428, внесенного в Конгресс США конгрессменом-демократом Хоакином Кастро совместно с конгрессменом-республиканцем Майклом Тернером.

В заявлении Кастро говорится:

"Я рад видеть, что администрация Трампа объявила о новых российских санкциях против лиц, близких к преиденту Путину, и многих людей, кто также является целью расследования о возможном сговоре кампании Трампа и России. Эти санкции посылают ясный сигнал Путину, что его нынешнее поведение будет иметь тяжелые последствия. Я надеюсь, этот раунд санкций будет лишь одним из многих еще, учитывая масштабы бесчестных действий России по вмешательству в президентские выборы 2016 года, санкционированное правительством отравление Юлии и Сергея Скрипаля в Британии в прошлом месяце, и уже начавшуюся атаку на наши предстоящие выборы".

В минувшую пятницу США ввели санкции против крупных российских бизнесменов, высокопоставленных чиновников и против нескольких российских компаний – на основании Акта "о противостоянии противникам Америки при помощи санкций", принятого в прошлом году в качестве ответа России на вмешательство в выборы и российские военные действия на Украине и в Сирии". Россия отрицает свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, как и свое вмешательство в выборы в США.

Введение санкций против России повлекло падение курса рубля и котировок на российской фондовой бирже.

Как отмечает издание The Hill, конгрессмены от обеих партий, по большей части, согласны с тем, что Кремль пытался вмешаться в выборы 2016 года и, вероятно, попытается сделать это снова во время "промежуточных" выборов в Конгресс этой осенью.

Законопроект, чтобы вступить в силу, должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а также подписан президентом.