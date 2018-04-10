ПАРНАС призвала совместно определить кандидата в мэры Москвы

Партия народной свободы (ПАРНАС) призвала демократические силы к скоординированной кампании в поддержку единого кандидата на выборах мэра Москвы в сентябре 2016 года.

В заявлении партии говорится, что ПАРНАС, "Яблоко", незарегистрированная "Партия прогресса" и Партия "Гражданская инициатива" должны сформировать общую политическую повестку и совместно выработать процедуру определения кандидата. В ПАРНАС выразили готовность взять на себя обязательства по его выдвижению и/или поддержке на выборах.

Оппозиционер Алексей Навальный одобрил идею, предложенную ПАРНАС, отметив, что она открывает возможность выбрать единого кандидата и оказывать на власть политическое давление.

Ранее выдвинуть единого кандидата на выборах мэра предложил оппозиционер Дмитрий Гудков, уточнив, что для этого нужно провести праймериз с участием различных демократических сил. Выдвигать, по мнению Гудкова, следует тех, кто способен заручиться поддержкой 10 независимых муниципальных депутатов или одной из пяти демократических партий и движений. Такую инициативу поддержала бывший кандидат в президенты Ксения Собчак.

Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин отклонил предложение Гудкова, подчеркнув, что отработанной процедуры праймериз не существует.

Оппозиционер Илья Яшин, возглавляющий Красносельский районный совет депутатов, заявил, что полноценные праймериз можно провести только при участии тысяч жителей российской столицы.