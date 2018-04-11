"Он многое перенял у Путина". В Азербайджане переизбирают президента

В Азербайджане 11 апреля, на полгода ранее положенного срока, проходят внеочередные президентские выборы, в исходе которых никто не сомневается уже сейчас. Действующий глава государства 56-летний Ильхам Алиев вновь будет переизбран на четвертый срок, теперь уже не пятилетний, а семилетний.

В сентябре 2016 года в Азербайджане состоялся референдум, по итогам которого срок пребывания президента страны у власти был увеличен с 5 до 7 лет, а также была учреждена должность первого вице-президента. Отныне в случае смерти, болезни или отставки президента именно ему, а не премьер-министру Азербайджана, как раньше, передаются полномочия главы государства. 21 февраля 2017 года Ильхам Алиев назначил на должность первого вице-президента собственную супругу Мехрибан Алиеву.

Критики режима, как сообщала Азербайджанская служба Радио Свобода, восприняли это событие как формирование в государстве фактического института монархии. Если Ильхам Алиев по любой причине не сможет более занимать пост президента, то Мехрибан возьмет управление государством на себя, чтобы впоследствии сделать президентом их сына, 21-летнего Гейдара, названного в честь своего деда, также бывшего президента и ранее – первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР.

Семья Алиевых неоднократно обвинялась местной оппозицией, журналистами, международными правозащитниками и европейскими парламентариями в масштабной коррупции и "присвоении государства". В частности, в получении для контролируемой ими строительной компании "Azenco" выгодных контрактов, финансируемых из государственного бюджета. Именно "Azenco" было поручено строительство в Баку Площади государственного флага и возведение на ней знаменитого Кристального зала, где в 2012 году проводился конкурс Евровидения. Дочери Ильхама Алиева Лейла и Арзу контролируют азербайджанскую компанию сотовой связи "Azerfon", кроме того, Арзу является косвенной совладелицей компании SW Holding, после приватизации получившей контроль над многими структурами национального авиаперевозчика Азербайджана, авиакомпании AZAL.

На нынешних выборах, дата которых была произвольно и без объяснения причин перенесена Ильхамом Алиевым с 17 октября этого года на 11 апреля, ни одна оппозиционная азербайджанская партия не выдвинула своих кандидатов, назвав голосование фарсом и решив его бойкотировать. Прошедшие же официальную регистрацию претенденты, по словам лидеров оппозиции (большая часть которых находится если не в заключении, то в эмиграции за границей), являются подставными фигурами из окружения Алиева. От участия в выборах отказались "Национальный совет демократических сил Азербайджана", "Народный фронт", партия "Мусават", движения "Республиканская альтернатива" и "За демократию и благоденствие".

31 марта в Баку власти неожиданно разрешили оппозиционным силам организовать протестный митинг, на котором участники вновь заявили, что в Азербайджане десятилетиями, с учетом еще советских времен, правит диктаторский режим семьи Алиевых, приведший государство к тотальной коррупции, уничтоживший все демократические институты и регулярно попирающий базовые понятия прав человека.

О переизбрании Ильхама Алиева на очередной срок, о современной жизни в стране и внешней и внутренней политике ее властей в интервью Радио Свобода рассуждает бывший посол Азербайджана в России, а ныне бакинский оппозиционный политолог Хикмет Гаджизаде:

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– Никакого официального объяснения, почему Алиев перенес выбора на полгода раньше, дано не было, хотя все задавали этот вопрос. Есть две догадки. Первая заключается в том, что страну ожидают разные кризисы, особенно к осени. Например, начало выплаты больших государственных долгов, падение курса маната, национальной валюты, инфляция, рост цен, и так далее. Это не очень хороший фон на время выборов. Второе объяснение: якобы президент надумал какие-то большие реформы, в частности, проводить чистку своего окружения. Предположим, одних олигархов начнут менять на других, или вообще от олигархов избавятся. Но все это не подтверждено.

– Что представляла собой президентская кампания сейчас? И кто осмелился бросить вызов Алиеву? Ведь все оппозиционные партии отказались выдвигать своих кандидатов и сказали, что это не выборы, а фарс.

– Никто не осмелился. Нынешние кандидаты – это все люди, так или иначе связанные с режимом, и они просто играют роль статистов, чтобы показать, что якобы в Азербайджане есть некоторая политическая конкуренция. Все видно даже по их выступлениям в телевизионных дебатах. Они целыми днями хвалят своего конкурента Алиева – вы можете себе представить такой абсурд? – и ругают "деструктивную оппозицию", которая отказалась играть в эту игру.

​– А оппозиционная активность в Азербайджане вообще хоть какая-то еще дозволена? Еще все настоящие оппозиционеры не находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции?

– Оппозиционная деятельность не дозволена, но хотя бы не все в тюрьме. В Азербайджане происходит некое театрализованное представление. Скажем, "Мусават" – очень оппозиционная партия, но у нее не отняли пока ее штаб-квартиру. А у других партий, у всех, отняли – у "Народного фронта", и так далее.

– Режим Алиева все его противники и за границей называют диктаторским. Мы слышим об арестах инакомыслящих в Азербайджане, о похищениях диссидентов, о преследованиях родственников оппозиционных эмигрантов. Это правда так, или это преувеличено?

– Это абсолютно так! Это может подтвердить любой независимый человек, живущий в Азербайджане. Кроме того, все отражено и в отчетах международных правозащитных организаций, которые работают очень аккуратно, на основе документов и зафиксированных свидетельств.

– Однако никаких массовых протестов и выступлений в стране против власти совсем нет. Почему? Людей не интересует их будущее, люди всем довольны?

Все недовольство перешло в виртуальный мир, как и в России

– Все недовольство перешло в виртуальный мир, как и в России, там разворачиваются битвы, которые пока власти прикрыть почему-то не хотят. Оппозиционные издания заблокированы в интернете, оппозиционные газеты, телевидение заблокированы, но остается Фейсбук, например. В целом просто очень мало возможностей для протестов, на улицу выходить нельзя – сразу арест, митинги проводить нельзя. Ну, только перед самыми этими выборами пару митингов разрешили, для видимости. Это такой новый тип театра, диктатура, но не совсем тоталитарная, а авторитарная. Не сталинский режим еще, а новое изобретение современных диктаторов, которые для международного сообщества играют некую пьесу. Это все очень напоминает мне вот что: во время Второй мировой войны в концлагерях в Германии находились французские или британские военнопленные, и к ним допускались представители Красного Креста. Они приезжали в лагерь с инспекцией и что видели? Как в этот момент военнопленные ставят, допустим, пьесу Шекспира! И Красный Крест смотрит и считает, что все идет не так уж плохо! А на самом деле – концлагерь!

Знакомые и родственники у нас боятся общаться с оппозиционерами, не здороваются, переходят на другую сторону улицы! Методы устрашения используются вовсю, когда родственников вызывают и призывают публично отказаться от демократического активиста – своего родственника. Все это действует. Поэтому только самые отчаянные люди остались на оппозиционной арене.

– Уровень жизни при Алиеве в последние годы растет или нет?

– Азербайджан – небогатая страна, и нефтью тоже, мы не Кувейт, это все сказки. К тому же сейчас, когда цена на нефть упала в два раза по сравнению с прежними когда-то 120 долларами за баррель, в стране наблюдается серьезный экономический и социальный кризис. Национальная валюта упала на 70 процентов, соответственно, на 70 процентов упали и реальные зарплаты всех жителей. Пострадали как олигархи, так и простые рабочие. Напряженно все, люди, особенно молодежь, пытаются покинуть страну – по политическим, а многие и просто по экономическим соображениям.

– Тема вмешательства России в дела всех своих соседей, особенно по СНГ, в дела республик бывшего Советского Союза – это уже ежедневность. В Азербайджане это заметно?

Из Кремля в Баку постоянно доносятся окрики и одергивания, что, мол, ни шагу в сторону Запада!

​– Из Кремля в Баку постоянно доносятся окрики и одергивания, что, мол, ни шагу в сторону Запада! "Посмотрите, что мы сделали с Грузией". Когда в 2008 году была война в Южной Осетии, потом российский посол здесь, в Баку, устроил пресс-конференцию, на третий день войны, и сказал: "Пусть это будет уроком тем, кто не признает российские интересы". Это, конечно, было обращено к азербайджанским гражданам, не только к правительству. Российские эмиссары стали особенно активно приезжать сюда после Майдана на Украине: "Посмотрите, что произошло, это все на американские деньги, это виноват Сорос, это Конгресс США отпускает тайно деньги революционерам, это происки Радио Свобода, на вас влияют масоны и всякие прочие "иллюминаты" – прикрыть это все!" И это подействовало, и гражданское общество было уничтожено и тотально репрессировано. В Азербайджане уже нет никаких неправительственных, свободных организаций. Это произошло под влиянием России. Москва постоянно пугала Баку: "То, что произошло в Украине, на Майдане, будет и у вас! И как бы Запад вам ни улыбался, конечной его целью является смена режима! То, что западные лидеры просят свободных выборов, соблюдения прав человека и так далее, это все вам во вред".

​– Ильхам Алиев кем сам себя видит сейчас – союзником России, партнером, или наоборот?

– По духу, конечно, Кремль ему ближе, ему и его команде, чем весь Запад. Он многое перенял у Путина и все время оглядывается на него, они очень хорошо понимают друг друга. Но Алиев и даже от Путина хочет быть независимым. Например, когда сейчас началась избирательная кампания, вдруг выступил Али Гасанов, помощник президента по связям с общественностью, и сказал: "Наше международное положение очень тяжелое. Сейчас Россия требует от нас невозможного. Москва хочет получить часть нашего национального богатства". И все, точка, больше никаких объяснений не было! Чего хочет Россия, какую часть? В чем тяжесть положения, и что будет делать власть? Никаких объяснений не было, но такое заявление было.

Он многое перенял у Путина и все время оглядывается на него

Я не знаю тактики Кремля перед каждыми выборами в соседнем государстве. Но в Москве запросто могут какой-то конверт с требованиями выставить: "Мы вас поддержим, или, наоборот, мы вас дестабилизируем, если вы не сделаете то-то и то-то". Но что конкретно – никто не знает в Азербайджане, кроме президента Ильхама Алиева и его самого близкого круга, – полагает Хикмет Гаджизаде.