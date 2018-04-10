Суд в Лондоне вернулся к рассмотрению дела о смерти Перепиличного

В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновились - после почти девятимесячного перерыва - слушания по делу о смерти россиянина Александра Перепиличного. Пять лет назад 44-летний бизнесмен, живший в английском графстве Суррей, вышел на свою последнюю вечернюю пробежку.

Нынешние слушания возобновились, как отмечает Би-би-си, на фоне обострения дипломатического кризиса между Россией и Британией после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

На дознании во вторник обсуждали концепцию рейдерства и практику дачи взяток в российских судах, а также пытались выяснить, как с делом Перепиличного связано имя Дмитрия Ковтуна – одного из двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Вскоре после появления подробностей о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер в обращении к главе МВД призвала расследовать 14 смертельных случаев, которые британская полиция не сочла подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы США считают потенциально связанными с российским государством. По всей вероятности, дело Перепиличного, входит в число подобных дел.