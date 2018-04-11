СМИ: Юлию Скрипаль перевезли в госпиталь на военной базе

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию перевезли в госпиталь на военной базе. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на источник. О какой именно базе идет речь, не уточняется.

По информации издания, Юлия Скрипаль находится там "из соображений безопасности" и для наблюдения за ее здоровьем.

Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль выписана из больницы в британском Солсбери, где она проходила лечение после отравления нервно-паралитическим веществом. Вероятно это произошло ещё в понедельник. Би-би-си предположила, что Юлия Скрипаль была переправлена в "безопасное место".

Юлия Скрипаль попала в больницу вместе со своим отцом, бывшим агентом ГРУ 4 марта. Долгое время они были в критическом состоянии, однако затем их здоровье начало улучшаться - сначала пришла в себя Юлия Скрипаль, затем ее отец.

Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Утверждается, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. Россия обвинения отвергает.