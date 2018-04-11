Reddit заблокировал аккаунты "фабрики троллей"

Сервис Reddit заблокировал 944 аккаунта, предположительно связанных с так называемой "фабрикой троллей" - "Агентством интернет-исследований". Об этом сообщил главный исполнительный директор портала Стив Хафман.

Хафман отметил, что немногие из заблокированных пользователей оказали существенное влияние на работу сайта и выложил ссылку на эти аккаунты. "Мы решили сделать так, чтобы сейчас они были видны вам, однако со временем они и их контент будут изъяты из Reddit", — написал Хафман.

В США "Агентство интернет-исследований" обвиняют в размещении недостоверной информации во время президентской кампании 2016 года. В начале марта комитет Сената по разведке вызывал представителей Reddit для беседы по делу о вероятном вмешательстве России в выборы в Соединённых Штатах.

На прошлой неделе Facebook удалил несколько сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с "фабрикой троллей". Большая часть удаленных аккаунтов и материалов были русскоязычными.

В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах американского президента в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.