ВОЗ требует немедленного доступа в сирийский город Дума

Всемирная организация здравоохранения осудила предполагаемую атаку с применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля, в результате которой, по её данным, пострадали не менее 500 человек. Они обратились в медицинские учреждения с "симптомами, соответствующими воздействию токсичных химических веществ", говорится в заявлении ВОЗ.

Организация требует немедленного и беспрепятственного доступа в сирийский город Дума для оказания помощи пострадавшим и оценки последствий предполагаемой химической атаки для здоровья населения.

Учреждения ООН по оказанию помощи не имеют доступа к большей части удерживаемого повстанцами анклава Восточная Гута, включая город Дума, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в ВОЗ подчеркивали, что на основании только фотографий и видео подтвердить использование химоружия невозможно, необходимо взятие проб на месте.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила о готовности развернуть в сирийском городе Дума специальной миссии для установления фактов в связи с подозрениями о применении химических веществ против мирного населения.

Страны Запада возлагают ответственность за предполагаемую химическую атаку на режим сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран. Дамаск и Москва отрицают, что химатака имела место.