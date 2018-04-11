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Лицом к событию

Черный понедельник, вторник, среда… Эфир в 19:05

Россия. Московская биржа. 02.06.2014

Запад усиливает давление на Путина, Путин безмолвствует, рынки падают. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12

В студии программы «Лицом к событию» Леонид Гозман и Владимир Милов. Ведет передачу Леонид Велехов

​Опрос на улицах Москвы

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