Спикер Палаты представителей в январе покинет пост

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан в среду подтвердил, что не будет вновь баллотироваться в Конгресс на выборах в ноябре. Это означает, что в начале января 2019 года он покинет пост спикера – согласно конституции, "третьего лица" в государстве.

48-летний Райан заявил, что хотел бы проводить больше времени со своей семьей. На вопрос о том, не стали ли причиной решения напряженные отношения с президентом Дональдом Трампом, Райан ответил отрицательно. Президент Трамп в твиттере выразил сожаление в связи с уходом Райана.

Пол Райан в 2012 году баллотировался в вице-президенты в паре с Миттом Ромни. Республиканцы тогда проиграли выборы. Спикером Палаты представителей Райан стал в конце 2015 года как компромиссная фигура между крайне консервативным и умеренным крылом партии. На выборах 2016 года республиканцам удалось сохранить большинство в Палате представителей. Конгресс смог принять, например, налоговую реформу, однако провалилась реформа системы здравоохранения. Большинство наблюдателей считают, что Райан, уходя из Конгресса, не уйдет полностью из политики.

В марте Пол Райан посетил штаб-квартиру Радио Свобода/Радио Свободная Европа в Праге.