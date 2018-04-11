Первый за два года авиарейс из России в Египет вылетел из Москвы

Первый после более чем двухлетнего перерыва авиарейс из России в Египет вылетел вечером в среду из московского аэропорта Шереметьево. Самолет "Аэрофлота" летит из Москвы в Каир.

"Аэрофлот" и Egyptair будут совершать по три рейса в неделю между столицами Росии и Египта. На сегодняшний рейс из Москвы в Каир было продано, около 120 билетов. До конца октября забронировано около четырех тысяч мест в каждую сторону.

Прямые рейсы между Египтом и Россией было прекращены по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство". ФСБ признала, что причиной катастрофы был теракт.

Для возобновления рейсов Россия потребовала от Египта усилить меры авиационной безопасности. Как сообщает газета "Коммерсантъ", безопасность помимо египетских служб и полиции будут обеспечивать российские силовые структуры. Пока возобновлены рейсы только в Каир, чартерное сообщение с курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым.