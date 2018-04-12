Борьба за клевое место. Сочинские рыбаки против олигархов

Конфликт в Сочинском морском торговом порту между местными рыбаками-любителями и бизнесменами, арендующими у государства причалы для стоянок дорогих яхт, продолжил серию скандалов, в последние годы сотрясающих этот самый известный курорт России.
В Большом Сочи, который посещают ежегодно до 5 миллионов туристов, борьба местных активистов с незаконной застройкой, попытками захвата пляжей и других общественных мест и объектов (в том числе близкими к президенту России людьми, а также санаториями и пансионатами различных российских спецслужб, от ФСБ до ФСО), уничтожением природы и вырубкой реликтовых рощ в Сочинском национальном парке продолжается очень давно. Один из лидеров этой борьбы, главный редактор теперь временно закрытого единственного в Сочи независимого сайта "БлогСочи", популярный блогер Александр Валов, обвиненный в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, по-прежнему остается под стражей.
С ноября прошлого года в городе начался новый конфликт, связанный с глубоководным Сочинским морским торговым портом, часть которого государственной компанией ОАО "Совкомфлот" была преобразована к зимней Олимпиаде-2014 в марину, то есть профессиональный яхтенный порт-стоянку, под названием Sochi Grand Marina. Стоимость этого проекта, профинансированного из бюджетных средств, оценивалась в 18 миллиардов рублей.
В Сочи, что интересно, в то время были построены целых две "марины". Вторым проектом стал Порт Сочи Имеретинский, группы компаний "Базовый элемент" Олега Дерипаска, решившей заняться конструкцией в Имеретинской бухте порта для нужд Олимпиады, при условии последующего перепрофилирования его в профессиональную яхтенную стоянку.
Впрочем, как писал "Коммерсант", в конкурентной борьбе с Sochi Grand Marina, которая после Игр и подписания соглашения о государственно-частном партнерстве была передана "Совкомфлотом" в управление частной компании Burevestnik Group бизнесмена Андрея Бойко, группа "Базовый элемент" фактически потерпела поражение.
Сегодня Sochi Grand Marina – огромный объект, который может принимать до 300 яхт, в том числе до 10 яхт длиной до 140 метров. В ближайшем будущем, по словам Андрея Бойко, его компания Burevestnik Group планирует увеличить количество стояночных мест для яхт еще вдвое.
Однако, согласно действующему законодательству, Сочинский торговый морской порт, со всеми его молами и яхтенными причалами, договорами аренды и пришвартованными там "плавучими дворцами" стоимостью в сотни миллионов долларов каждый, по-прежнему остается государственным водным объектом общественного пользования, где, в том числе, могут заниматься любительской рыбной ловлей все желающие.
В порту Сочи десятилетиями, особенно в зимний сезон, с причалов ловили кефаль и другую рыбу местные жители, преимущественно пенсионеры, для которых продажа выловленной рыбы остается весомой прибавкой к их доходам. Однако с появлением здесь фешенебельной Sochi Grand Marina "вольное поведение" рыбаков и их "непрезентабельный внешний вид" начали сильно раздражать владельцев яхт. Под предлогом опасений за сохранность портовых сооружений и своего имущества и соблюдения правил общей безопасности любительской рыбалке в этом месте владельцы Burevestnik Group решили положить конец.
Генеральный директор Burevestnik Group Андрей Бойко – известный в России популяризатор яхтенного спорта и успешный предприниматель, близкий к Кремлю, хорошо знакомый со всеми высшими российскими чиновниками и миллионерами. О том, как успешно он совмещает бизнес и спорт, на Черном море, в Московской области и в других регионах, неоднократно рассказывали официальные российские медиа. Однако ряд изданий, например, "Новая газета", вспоминают и другие факты – в том числе его причастность к попыткам рейдерских захватов в Подмосковье земли и стоянок микроскопических любительских яхт-клубов, чудом сохраняющих свою собственность еще со времен распада СССР.
В 2009 году Следственный Комитет РФ задержал Андрея Бойко и его делового партнера Андрея Ломакина по обвинению в контрабанде в страну дорогих яхт по заказам нескольких олигархов. Вскоре, однако, Бойко был освобожден из-под стражи. Его уголовное дело тянулось до 2013 года, когда соответствующая статья УК РФ была декриминализована.
В конце ноября прошлого года на одном из причалов сочинского порта между охранниками Burevestnik Group и группой рыбаков произошел конфликт. Как утверждают местные жители, один из охранников "марины" отобрал у них удилища и сломал их. Противостояние стало обостряться и достигло апогея, когда однажды утром на причалах и в воде перед ними появились специальные ограждения, препятствующие рыбакам забрасывать в воду свои снасти. Подробно об этой истории писало издание "Кавказский узел".
8 января в порту Сочи на митинг протеста с требованием убрать эти ограждения вышли около 200 человек. 12 января городские власти пообещали их демонтировать, что частично и было сделано к 8 марта. Однако общественный накал вокруг этой истории достиг такого масштаба, что о событиях в Сочи начали рассказывать все ведущие российские СМИ, и к 9 апреля мэрия города решилась, наконец, занять сторону рыбаков. Ограждения были убраны, однако часть их креплений осталась вмонтированной в пирсы – в любой момент их можно поставить обратно. При этом двое из самых инициативных рыбаков-любителей получили уведомления из полиции о том, что в их действиях якобы имеются признаки уголовного преступления – по статье 330 УК РФ ("Самоуправство").
За время конфликта у сочинских рыбаков появился свой лидер – военный пенсионер Сергей Берносовский. В интервью Радио Свобода он рассказывает о том, как возникло их объединение, и о том, как, несмотря на жалобы во все инстанции, от Генеральной прокуратуры и СК до Администрации президента, на нарушение их прав до последнего никто не собирался обращать внимание. По словам Сергея Берносовского, пока у него и его товарищей для радости нет особых причин:
Российская власть всегда будет на стороне олигархов, а не простого народа
– Российская власть всегда будет на стороне олигархов, а не простого народа, и когда Sochi Grand Marina заработает на полную мощность, и когда здесь начнут швартоваться новые яхты миллионеров, ограждения вернутся, а всем нам, и гостям города, доступ в порт будет полностью закрыт – хотя это государственный, общественный объект! Пока мы хоть на время разогнали эту банду, и то - сколько здоровья потратили! Я здесь родился, я уроженец Сочи. Потом, после 10-го класса школы, поступил в военное училище, много лет служил в армии в разных местах, и приехал назад 15 лет назад. Когда начался этот конфликт, я первый начал выступать и говорить везде, что это противозаконно. Мы обращались с просьбой помочь ко всем, и в отделение "Единой России", и в ЛДПР, но все отказались, просто плюнули на нас. Единственная партия, которая нас хотя бы выслушала, это КПРФ, она помогла организовать потом наш митинг.
Мы сумели объединиться в зарегистрированное официальное "Общество рыбаков города Сочи", Большого Сочи, от Туапсе до Адлера. И рыбаки выбрали меня председателем. Будем выдавать членские билеты. Потому что с нами, как с физическими лицами, отказываются все начальники разговаривать. Приходим к директору морского порта, он говорит: "А кто ты такой?" - "Ну, я Берносовский, я председатель..." - "Покажи документы, что ты председатель". Теперь мы научились составлять протоколы собраний, и так далее. И теперь и начальство начало с нами разговаривать, уже с общественностью, так скажем.
– А почему вы пытались обращаться именно в какие-то различные партийные организации одновременно? Вы думали, что вам помогут не те, так другие?
– Человека же кто-то должен защищать! Я в этом убежден. Но, видимо, не в нашей стране. Я человек преклонных лет, много видел, подполковник в отставке, во времена СССР служил в ГДР, Чехословакии, и по Европе ездил потом, занимался частным бизнесом, 12 лет этому посвятил. И я видел, как еще тогда жили и чувствовали себя люди там, и вижу то, что у нас творится в России сейчас, это полный беспредел. Естественно, мы полагали, что должны к кому-то обратиться, но, конечно, никто нас не защитил. Вообще в России нет ни одной организации, которая может защитить простого человека. А ведь письма и жалобы написаны нами десятками, в прокуратуры разных инстанций, начиная от городской, транспортной краснодарской, городской транспортной, и вплоть до председателя Государственной Думы, и даже самому Путину. Почему так?
Я отвечу, как простой человек, как отвечают все нормальные люди, которые хотят сменить этот загнивший путинский строй – потому что режим такой! Это даже не первобытный капитализм, а дикий олигархический феодализм, построенный Путиным в нашей стране.
– Проблема с захватом территорий, которые должны быть в общественном пользовании, кусков пляжей, лесов в Сочи - это нарастающая тенденция, ведь дело не ограничивается только ограждениями в морском порту и бедами рыбаков, как я понимаю?
– Разумеется! То, что я вижу, происходит не только у нас в городе, но и по всей стране. В наших требованиях в прокуратуру есть пункт: "Представьте документы о том, кто владелец собственности морского порта". Он поделен на участки, и может быть, он уже весь давно продан! Есть историческое здание Сочинского морского торгового порта – часть его, мы точно знаем, уже продали за 280 миллионов рублей. А продавать государственное имущество никто не имеет права! В аренду сдавать - да, но продавать - нет.
То, что я вижу, происходит не только у нас в городе, но и по всей стране
Сейчас ограждения все сняли, но крепежные конструкции по воде, на которых тросы были натянуты через каждые 50 сантиметров (представляете, веревки по всей территории порта и на глубину метров где-то 10, чтобы мы удочками не могли ловить), не сняты. Они просто сдвинуты под пирс, и в любой момент этот Андрей Бойко их может выдвинуть, опять натянуть тросы. Я никому не верю!
У нас в Сочи кефаль идет с половины ноября до середины марта, и вот в это время мы приходим в порт и ловим рыбу каждый день. Люди-то нищие в России, получают пенсии все мои товарищи не выше 7-8 тысяч рублей, и они продают эту рыбу. Получат несчастную тысячу, просидев полдня, а еще и питаются ей! У меня пенсия 20 тысяч, как у военного, хотя я считаю, что она просто мизерная, так что я на ловле больше отдыхаю. Но в основном там собирается другая категория граждан. Наверное, процентов восемьдесят тех, кто не отдыхают, а зарабатывают на пропитание.
– Кстати, сколько обычно швартуется в сочинском порту, особенно в районе Южного мола, где развернулись основные события, действительно больших и дорогих моторных яхт?
– Там обычно, я бы сказал, стоят яхты трех категорий. Есть маленькие, парусные, на которых помещаются 5-6 человек. Яхты чиновников, судей, прокуроров – уже большие, 20-30-метровые. И есть роскошные яхты длиной за 30-50 метров. Таких, наверное, наберется штук 40-50. Недавно Андрей Бойко пригнал из-за границы еще одну яхту, и потом зимой, месяца через два, продал ее. Это была очень большая яхта, метров 60-70, полагаю.
– Вы так спокойно и привычно говорите – яхты судей, прокуроров. Вас это не возмущает? Имеется в виду местные, сочинские чиновники и судейские, или не только?
"Кто-то из рыбаков их узнал, говорит: "Вот это наш прокурор со своими друзьями"
– Мы все знаем и привыкли к тому, какова наша власть и как она роскошествует. Яхты разные, не только местные. Мы, конечно, не имеем доступа к сведениям и регистрационным записям, кому что точно принадлежит, но, как говорится, "все слышно, все видно, и все знают все". Потому что мы узнаем их в лицо. Они идут по молу на яхту, а кто-то из рыбаков их узнал, говорит: "Вот это наш прокурор со своими друзьями". И поплыли они, а мы остались со своими маленькими бедами, - рассказывает Сергей Берносовский.
В пресс-службе Sochi Grand Marina, куда Радио Свобода обратилось за комментарием, на вопросы, связанные с конфликтом с сочинскими рыбаками, сразу отвечать отказались, пообещав подумать и решить, будут ли они обсуждать проблему. На момент публикации этого материала никакие ответы от компании получены не были.
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