Борьба за клевое место. Сочинские рыбаки против олигархов

Конфликт в Сочинском морском торговом порту между местными рыбаками-любителями и бизнесменами, арендующими у государства причалы для стоянок дорогих яхт, продолжил серию скандалов, в последние годы сотрясающих этот самый известный курорт России.

В Большом Сочи, который посещают ежегодно до 5 миллионов туристов, борьба местных активистов с незаконной застройкой, попытками захвата пляжей и других общественных мест и объектов (в том числе близкими к президенту России людьми, а также санаториями и пансионатами различных российских спецслужб, от ФСБ до ФСО), уничтожением природы и вырубкой реликтовых рощ в Сочинском национальном парке продолжается очень давно. Один из лидеров этой борьбы, главный редактор теперь временно закрытого единственного в Сочи независимого сайта "БлогСочи", популярный блогер Александр Валов, обвиненный в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, по-прежнему остается под стражей.

С ноября прошлого года в городе начался новый конфликт, связанный с глубоководным Сочинским морским торговым портом, часть которого государственной компанией ОАО "Совкомфлот" была преобразована к зимней Олимпиаде-2014 в марину, то есть профессиональный яхтенный порт-стоянку, под названием Sochi Grand Marina. Стоимость этого проекта, профинансированного из бюджетных средств, оценивалась в 18 миллиардов рублей.

В Сочи, что интересно, в то время были построены целых две "марины". Вторым проектом стал Порт Сочи Имеретинский, группы компаний "Базовый элемент" Олега Дерипаска, решившей заняться конструкцией в Имеретинской бухте порта для нужд Олимпиады, при условии последующего перепрофилирования его в профессиональную яхтенную стоянку.

Впрочем, как писал "Коммерсант", в конкурентной борьбе с Sochi Grand Marina, которая после Игр и подписания соглашения о государственно-частном партнерстве была передана "Совкомфлотом" в управление частной компании Burevestnik Group бизнесмена Андрея Бойко, группа "Базовый элемент" фактически потерпела поражение.

Сегодня Sochi Grand Marina – огромный объект, который может принимать до 300 яхт, в том числе до 10 яхт длиной до 140 метров. В ближайшем будущем, по словам Андрея Бойко, его компания Burevestnik Group планирует увеличить количество стояночных мест для яхт еще вдвое.

​Однако, согласно действующему законодательству, Сочинский торговый морской порт, со всеми его молами и яхтенными причалами, договорами аренды и пришвартованными там "плавучими дворцами" стоимостью в сотни миллионов долларов каждый, по-прежнему остается государственным водным объектом общественного пользования, где, в том числе, могут заниматься любительской рыбной ловлей все желающие.

В порту Сочи десятилетиями, особенно в зимний сезон, с причалов ловили кефаль и другую рыбу местные жители, преимущественно пенсионеры, для которых продажа выловленной рыбы остается весомой прибавкой к их доходам. Однако с появлением здесь фешенебельной Sochi Grand Marina "вольное поведение" рыбаков и их "непрезентабельный внешний вид" начали сильно раздражать владельцев яхт. Под предлогом опасений за сохранность портовых сооружений и своего имущества и соблюдения правил общей безопасности любительской рыбалке в этом месте владельцы Burevestnik Group решили положить конец.

Генеральный директор Burevestnik Group Андрей Бойко – известный в России популяризатор яхтенного спорта и успешный предприниматель, близкий к Кремлю, хорошо знакомый со всеми высшими российскими чиновниками и миллионерами. О том, как успешно он совмещает бизнес и спорт, на Черном море, в Московской области и в других регионах, неоднократно рассказывали официальные российские медиа. Однако ряд изданий, например, "Новая газета", вспоминают и другие факты – в том числе его причастность к попыткам рейдерских захватов в Подмосковье земли и стоянок микроскопических любительских яхт-клубов, чудом сохраняющих свою собственность еще со времен распада СССР.

В 2009 году Следственный Комитет РФ задержал Андрея Бойко и его делового партнера Андрея Ломакина по обвинению в контрабанде в страну дорогих яхт по заказам нескольких олигархов. Вскоре, однако, Бойко был освобожден из-под стражи. Его уголовное дело тянулось до 2013 года, когда соответствующая статья УК РФ была декриминализована.

В конце ноября прошлого года на одном из причалов сочинского порта между охранниками Burevestnik Group и группой рыбаков произошел конфликт. Как утверждают местные жители, один из охранников "марины" отобрал у них удилища и сломал их. Противостояние стало обостряться и достигло апогея, когда однажды утром на причалах и в воде перед ними появились специальные ограждения, препятствующие рыбакам забрасывать в воду свои снасти. Подробно об этой истории писало издание "Кавказский узел".

8 января в порту Сочи на митинг протеста с требованием убрать эти ограждения вышли около 200 человек. 12 января городские власти пообещали их демонтировать, что частично и было сделано к 8 марта. Однако общественный накал вокруг этой истории достиг такого масштаба, что о событиях в Сочи начали рассказывать все ведущие российские СМИ, и к 9 апреля мэрия города решилась, наконец, занять сторону рыбаков. Ограждения были убраны, однако часть их креплений осталась вмонтированной в пирсы – в любой момент их можно поставить обратно. При этом двое из самых инициативных рыбаков-любителей получили уведомления из полиции о том, что в их действиях якобы имеются признаки уголовного преступления – по статье 330 УК РФ ("Самоуправство").

За время конфликта у сочинских рыбаков появился свой лидер – военный пенсионер Сергей Берносовский. В интервью Радио Свобода он рассказывает о том, как возникло их объединение, и о том, как, несмотря на жалобы во все инстанции, от Генеральной прокуратуры и СК до Администрации президента, на нарушение их прав до последнего никто не собирался обращать внимание. По словам Сергея Берносовского, пока у него и его товарищей для радости нет особых причин:

Российская власть всегда будет на стороне олигархов, а не простого народа

– Российская власть всегда будет на стороне олигархов, а не простого народа, и когда Sochi Grand Marina заработает на полную мощность, и когда здесь начнут швартоваться новые яхты миллионеров, ограждения вернутся, а всем нам, и гостям города, доступ в порт будет полностью закрыт – хотя это государственный, общественный объект! Пока мы хоть на время разогнали эту банду, и то - сколько здоровья потратили! Я здесь родился, я уроженец Сочи. Потом, после 10-го класса школы, поступил в военное училище, много лет служил в армии в разных местах, и приехал назад 15 лет назад. Когда начался этот конфликт, я первый начал выступать и говорить везде, что это противозаконно. Мы обращались с просьбой помочь ко всем, и в отделение "Единой России", и в ЛДПР, но все отказались, просто плюнули на нас. Единственная партия, которая нас хотя бы выслушала, это КПРФ, она помогла организовать потом наш митинг.

Мы сумели объединиться в зарегистрированное официальное "Общество рыбаков города Сочи", Большого Сочи, от Туапсе до Адлера. И рыбаки выбрали меня председателем. Будем выдавать членские билеты. Потому что с нами, как с физическими лицами, отказываются все начальники разговаривать. Приходим к директору морского порта, он говорит: "А кто ты такой?" - "Ну, я Берносовский, я председатель..." - "Покажи документы, что ты председатель". Теперь мы научились составлять протоколы собраний, и так далее. И теперь и начальство начало с нами разговаривать, уже с общественностью, так скажем.

– А почему вы пытались обращаться именно в какие-то различные партийные организации одновременно? Вы думали, что вам помогут не те, так другие?

– Человека же кто-то должен защищать! Я в этом убежден. Но, видимо, не в нашей стране. Я человек преклонных лет, много видел, подполковник в отставке, во времена СССР служил в ГДР, Чехословакии, и по Европе ездил потом, занимался частным бизнесом, 12 лет этому посвятил. И я видел, как еще тогда жили и чувствовали себя люди там, и вижу то, что у нас творится в России сейчас, это полный беспредел. Естественно, мы полагали, что должны к кому-то обратиться, но, конечно, никто нас не защитил. Вообще в России нет ни одной организации, которая может защитить простого человека. А ведь письма и жалобы написаны нами десятками, в прокуратуры разных инстанций, начиная от городской, транспортной краснодарской, городской транспортной, и вплоть до председателя Государственной Думы, и даже самому Путину. Почему так?

Я отвечу, как простой человек, как отвечают все нормальные люди, которые хотят сменить этот загнивший путинский строй – потому что режим такой! Это даже не первобытный капитализм, а дикий олигархический феодализм, построенный Путиным в нашей стране.

​– Проблема с захватом территорий, которые должны быть в общественном пользовании, кусков пляжей, лесов в Сочи - это нарастающая тенденция, ведь дело не ограничивается только ограждениями в морском порту и бедами рыбаков, как я понимаю?

– Разумеется! То, что я вижу, происходит не только у нас в городе, но и по всей стране. В наших требованиях в прокуратуру есть пункт: "Представьте документы о том, кто владелец собственности морского порта". Он поделен на участки, и может быть, он уже весь давно продан! Есть историческое здание Сочинского морского торгового порта – часть его, мы точно знаем, уже продали за 280 миллионов рублей. А продавать государственное имущество никто не имеет права! В аренду сдавать - да, но продавать - нет.

То, что я вижу, происходит не только у нас в городе, но и по всей стране

Сейчас ограждения все сняли, но крепежные конструкции по воде, на которых тросы были натянуты через каждые 50 сантиметров (представляете, веревки по всей территории порта и на глубину метров где-то 10, чтобы мы удочками не могли ловить), не сняты. Они просто сдвинуты под пирс, и в любой момент этот Андрей Бойко их может выдвинуть, опять натянуть тросы. Я никому не верю!

У нас в Сочи кефаль идет с половины ноября до середины марта, и вот в это время мы приходим в порт и ловим рыбу каждый день. Люди-то нищие в России, получают пенсии все мои товарищи не выше 7-8 тысяч рублей, и они продают эту рыбу. Получат несчастную тысячу, просидев полдня, а еще и питаются ей! У меня пенсия 20 тысяч, как у военного, хотя я считаю, что она просто мизерная, так что я на ловле больше отдыхаю. Но в основном там собирается другая категория граждан. Наверное, процентов восемьдесят тех, кто не отдыхают, а зарабатывают на пропитание.

​– Кстати, сколько обычно швартуется в сочинском порту, особенно в районе Южного мола, где развернулись основные события, действительно больших и дорогих моторных яхт?

– Там обычно, я бы сказал, стоят яхты трех категорий. Есть маленькие, парусные, на которых помещаются 5-6 человек. Яхты чиновников, судей, прокуроров – уже большие, 20-30-метровые. И есть роскошные яхты длиной за 30-50 метров. Таких, наверное, наберется штук 40-50. Недавно Андрей Бойко пригнал из-за границы еще одну яхту, и потом зимой, месяца через два, продал ее. Это была очень большая яхта, метров 60-70, полагаю.

– Вы так спокойно и привычно говорите – яхты судей, прокуроров. Вас это не возмущает? Имеется в виду местные, сочинские чиновники и судейские, или не только?

"Кто-то из рыбаков их узнал, говорит: "Вот это наш прокурор со своими друзьями"

– Мы все знаем и привыкли к тому, какова наша власть и как она роскошествует. Яхты разные, не только местные. Мы, конечно, не имеем доступа к сведениям и регистрационным записям, кому что точно принадлежит, но, как говорится, "все слышно, все видно, и все знают все". Потому что мы узнаем их в лицо. Они идут по молу на яхту, а кто-то из рыбаков их узнал, говорит: "Вот это наш прокурор со своими друзьями". И поплыли они, а мы остались со своими маленькими бедами, - рассказывает Сергей Берносовский.

В пресс-службе Sochi Grand Marina, куда Радио Свобода обратилось за комментарием, на вопросы, связанные с конфликтом с сочинскими рыбаками, сразу отвечать отказались, пообещав подумать и решить, будут ли они обсуждать проблему. На момент публикации этого материала никакие ответы от компании получены не были.