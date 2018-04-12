ООН и "Старейшины": ситуация в Сирии может выйти из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил ситуацию в Сирии с представителями пяти стран — постоянных членов Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.



Он выразил сожаление в связи с тем, что Совбез ООН не смог прийти к компромиссу и принять резолюции о предполагаемой химической атаке в Сирии. По словам Гутерреша, он глубоко озабочен по поводу рисков нынешнего тупика и подчеркнул необходимость избегать выхода ситуации из-под контроля. Генеральный секретарь ООН призвал направить все усилия на то, чтобы "остановить страшные страдания сирийского народа".

Ранее международная организация "Старейшины", объединяющая бывших политических лидеров, которые продолжают действовать в интересах мира, заявила, что эскалация ситуации в Сирии может привести к неконтролируемой войне и призвали начать переговоры.

"Это чрезвычайно деликатный момент, когда ото всех требуются холодный ум и трезвый расчет. Следует избежать спешки в продолжении военных действий",- приводятся в заявлении слова бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Это позволит провести тщательное независимое расследование предполагаемого использования химического оружия против гражданского населения в Думе. Только в этом случае можно говорить о том, кто был ответственным за эту ситуацию, говорится в заявлении "Старейшин".

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о военном ударе по Сирии и продолжает консультации с союзниками - Великобританией, Францией, Израилем и рядом арабских стран, заявила в среду представитель Белого Дома Сара Сандерс.

По её словам, США убеждены в том, что войска президента Сирии Башара Асада осуществили химическую атаку в городе Дума. Ответственность за эту атаку Вашингтон возлагает и на Россию, которая обещала содействовать уничтожению сирийского химического арсенала, отметила Сандерс.

Россия утверждает, что химической атаки в Думе, по всей вероятности, не было, называя сообщения о ней провокацией. Международная организация по запрещению химического оружия готова выслать в Сирию специальную миссию.