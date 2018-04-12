Посольство РФ не верит заявлению от имени Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании выразило сомнения в том, что опубликованное накануне полицией Лондона заявлении Юлии Скрипаль было написано ею лично, и потребовало доказательств, что с ней все в порядке.

В российской дипмиссии утверждают, что "текст составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии Скрипаль с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Вечером в среду Скотланд-Ярд опубликовал заявление от имени Юлии Скрипаль, выписанной ранее на этой неделе из больницы, где она лечилась после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. В нём Скрипаль подтверждает, что ей было передано предложение о содействии от российского посольства в Великобритании, однако пока она решила воздержаться от того, чтобы его принять. Она также попросила свою двоюродную сестру Викторию не пытаться вступать с ней в контакт или навещать ее.

Посольство России в Лондоне ранее требовало от британских властей обеспечить доступ консула к российской гражданке Юлии Скрипаль.

Британские власти обвиняют Россию в организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи отравляющего вещества "Новичок", Москва это отрицает.

Сегодня стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование отравления Скрипалей в Солсбери и направила властям Великобритании копию отчета с его итогами. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря британского МИД. Лондон попросил ОЗХО распространить документ среди всех участников организации, включая Россию, в четверг до 14 часов по московскому времени.