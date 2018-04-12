В Красноярске оштрафовали организатора митинга "За чистое небо"

В Красноярске оштрафовали организатора несогласованного экологического митинга "За чистое небо" Татьяну Процыкову. Такое решение вынес сегодня Октябрьский районный суд, сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Гражданский активист должна будет заплатить 10 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию города.

По словам Процыковой, суд пошел ей навстречу и снизил сумму штрафа до минимального. Её адвокат предоставил документы о том, что у семьи тяжелое материальное положение и есть непогашенные кредиты, а обвиняемая находится в декрете. В интернете неравнодушные жители Красноярска уже предлагают свою помощь и, по словам Процыковой, перечисляют ей небольшие суммы для погашения штрафа.

Несогласованный митинг "За чистое небо" прошел в Красноярске 12 февраля у здания регионального правительства. На него вышли более ста человек. Его организатор Татьяна Процыкова хотела привлечь внимание к проблеме экологии. До начала акции она заявила журналистам, что принципиально не подавала заявление о проведении мероприятия в мэрию.

Во время митинга к собравшимся вышел исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин. Он попытался объяснить, почему в городе постоянно вводится режим "черного неба". После акции был задержан один из участников протестной акции за оскорбление чиновника, он назвал его "шавкой Путина".

С начала 2018 года в Красноярске семь раз вводился режим "черного неба". Город накрывает смогом из-за многочисленных выбросов предприятий. Эксперты называют Красноярск "территорией экологического бедствия".

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