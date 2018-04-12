Госдума разрешила блокировать сайты с порочащей информацией

Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении закон, разрешающий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, "порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию". Законопроект был внесен в нижнюю палату российского парламента 2 апреля.

Согласно документу, как только истекает срок исполнения судебного решения об удалении порочащей информации, судебный пристав направляет соответствующее постановление в Роскомнадзор, который будет блокировать сайт в течение одного рабочего дня. По действующему законодательству суд или судебные приставы не могут потребовать заблокировать информацию, признанную порочащей честь и достоинство. Они лишь могут штрафовать за неисполнение решения об удалении информации.

В мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов, упомянутый в фильме Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", выиграл суд у основателя ФБК Алексея Навального. Он потребовал удалить порочащие его сведения. Навальный отказался выполнять решение суда, фрагменты фильма не удалены до сих пор.