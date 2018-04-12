Помпео: США еще не использовали весь потенциал санкций против РФ

Комитет Сената США по иностранным делам проводит слушания по утверждению кандидатуры Майка Помпео на пост госсекретаря. Одна из главных тем, о которой идет разговор – отношения с Россией. Сенаторы задают Помпео – бывшему директору ЦРУ – вопросы о том, какими он видит отношения Соединенных Штатов с Москвой и намерен ли он усиливать давление на Россию. Сенаторы-демократы при этом критикуют администрацию Дональда Трампа, обвиняя ее в отсутствии четкой стратегии по отношению к России.

Трансляция слушаний на русском языке:

В письменном заявлении Помпео, распространенном перед началом слушаний, говорится, что годы мягкой политики США в отношении России позади, поскольку Россия "продолжает агрессивные действия". Кандидат на пост госсекретаря считает действия России угрозой для США. При этом он убежден, что необходимо оставить возможности диалога с Москвой.

На слушаниях Помпео заявил, что США еще не использовали в полной мере потенциал санкций против России. Он также подтвердил, что уверен во вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Он заявил о своей убежденности в важности политики продвижения демократии и защиты прав человека в мире.

Сенаторы также задают вопросы об отношениях с Северной Кореей и о том, поддерживает ли Помпео выход из "ядерной сделки" с Ираном. Кандидат на пост госсекретаря отвечает, что по большинству вопросов согласен с президентом Трампом.

Кандидатуру Помпео, в прошлом конгрессмена от Канзаса, представили бывшие и нынешние сенаторы от его родного штата, в том числе 94-летний Боб Доул, бывший кандидат в президенты.

13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Это решение Трамп объяснил разницей в политических взглядах.

Десять мест в комитете занимают демократы, а 11 – республиканцы. Сенаторы-демократы заявляют, что Помпео может столкнуться с трудностями в процессе утверждения его кандидатуры, так как они обеспокоены его совместной работой с новым помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, которого считают крайним "ястребом" и сторонником военных решений дипломатических кризисов.