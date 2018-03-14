"Оказался провальным госсекретарем". Почему Трамп уволил Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об увольнении Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США. На эту должность президент назначил нынешнего главу ЦРУ Майка Помпео. Это назначение должно быть утверждено Сенатом США. Решение об увольнении Тиллерсона было принято, когда он находился в поездке по странам Африки и был вынужден вернуться на день раньше запланированного срока.

Известие об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона было встречено без явного удивления американскими комментаторами и прессой. Слухи о его возможной отставке циркулировали с прошлой осени, о трениях между президентом и госсекретарем было известно. Президент, например, публично осекал своего госсекретаря несколько раз. Один из известнейших случаев был связан с северокорейским кризисом. Рекс Тиллерсон прошлой осенью призвал к переговорам с Ким Чен Ыном, причем без предварительных условий, на что Дональд Трамп ответил в своем сообщении в Твиттере: "Я сказал нашему замечательному госсекретарю Рексу Тиллерсону, что он напрасно тратит время, пытаясь вступить в переговоры с маленьким ракетчиком".

Тиллерсон отвечал президенту взаимностью. Прошлой осенью появилась информация о том, что в присутствии нескольких людей раздраженный Рекс Тиллерсон в сердцах назвал президента "придурком", факт, категорически отвергаемый представителем Госдепартамента, хотя это был не единственный раз, когда с языка госсекретаря слетали критические слова в адрес президента. Президент и госсекретарь расходились по разным проблемам: например, среди прочего Тиллерсон призывал к участию США в Парижском соглашении о борьбе с парниковыми газами, он поддерживал ядерное соглашение с Ираном, которое Дональд Трамп оценивает крайне негативно.

Последний пример несогласованности позиций между президентом и теперь уже бывшим главой Госдепартамента США – реакция на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. В понедельник, общаясь с журналистами на борту самолета, Тиллерсон назвал это "вопиющей акцией" и заявил, что "все явно указывает на то, что за ней стоит Россия". Президент Трамп же во вторник утром уточнил, что "осудит Россию или любую другую сторону", как только "получит неопровержимые свидетельства".

Во вторник президент Трамп разъяснил свое решение отправить Тиллерсона в отставку так: "Мы думаем совершенно по-разному… у нас совершенно разное мышление".

Сама процедура объявления об отставке Тиллерсона отражала уровень отношений госсекретаря и президента. О своем увольнении он узнал от своего помощника, который сообщил ему во вторник утром о том, что Дональд Трамп объявил о его увольнении в Твиттере. В пятницу глава президентской администрации Джон Келли, правда, предложил Тиллерсону сократить свое турне по африканским столицам и вернуться в Вашингтон, намекнув, что он может узнать о чем-то важном из твита президента.

Представители администрации сообщили прессе, что смена руководства в Госдепартаменте (а вместе с Тиллерсоном отправлен в отставку его заместитель Стив Голдстин) вызвана необходимостью подготовки к переговорам с Северной Кореей и создания слаженной эффективной команды советников президента. Дональд Трамп также хотел нового человека для достижения новых торговых соглашений, поскольку переговоры с Мексикой и Канадой о пересмотре соглашения о свободной зоне торговли в Северной Америке идут не очень ладно. Президент Трамп настаивает на том, что в его нынешнем виде оно выгодно для соседей США по континенту, а не для самих Соединенных Штатов.

Никто из видных политиков пока не выступил в защиту уволенного госсекретаря. Но глава демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что увольнение Тиллерсона, который, по ее словам, "выступал против российской агрессии", свидетельствует о том, что любое должностное лицо в администрации Трампа является объектом "капризов президента Трампа и его преклонения перед Путиным".

Отстранение Рекса Тиллерсона было предсказуемо, а Кремлю, скорее всего, не стоит ожидать от нового госсекретаря ничего хорошего, говорит в интервью Радио Свобода бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер:

– У Тиллерсона были ужасные отношения с президентом. Было ясно, что отставка Тиллерсона или его увольнение президентом Трампом – вопрос времени. Уход Тиллерсона произошел на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, целого ряда кризисов: от Сирии до отношений с Россией, от Мьянмы до Ирана – этот список очень большой. В лице Майка Помпео на посту госсекретаря Трамп получит человека, с которым у него сложились хорошие деловые отношения. И это может быть самым важным соображением для президента Трампа. Помпео проводит ежедневные разведбрифинги для президента, участвует в заседаниях, посвященных вопросам безопасности. В этом смысле он будет, скорее всего, гораздо более эффективным госсекретарем, хотя бы потому, что Госдепартамент будет гораздо лучше связан с Белым домом, чем сейчас.

– Вы считаете, что главная причина увольнения Тиллерсона в том, что у него не сложились отношения с президентом Трампом?

– Прошлой осенью были сообщения, что Тиллерсон назвал Трампа придурком. Многие уже тогда ожидали, что за этим последует увольнение Тиллерсона. На днях, когда Трамп сообщил о намерении встретиться с Кимом, Тиллерсон находился в Африке, было полное ощущение, что он находится вне круга, где принимаются решения. Сам президент не однажды дезавуировал заявления своего госсекретаря, как, например, случилось, когда Саудовская Аравия и ее союзники ввели блокаду Катара. Тиллерсон подверг критике действия саудовцев, а Трамп их поддержал. Мало того, я бы поставил в вину Тиллерсону согласие на масштабное сокращение бюджета Госдепартамента. Он должен был сопротивляться таким попыткам Белого дома. Он был инициатором катастрофической реорганизации внешнеполитического ведомства, считая, что его штаты раздуты.

За этим последовал ряд отставок и выход на раннюю пенсию профессиональных дипломатов, занимавших важные руководящие должности, что привело к негативным последствиям. Мягко говоря, Тиллерсона не любили в Госдепартаменте. Он окружил себя очень узким кругом помощников. Он не был способен наладить нормальные отношения с нашими посольствами, с послами. Он попросту оказался не на своем месте. Показательно, что в прошедшие выходные, в то время как госсекретарь Тиллерсон был в поездке по странам Африки, Майк Помпео был гостем на ведущих американских телеканалах, обсуждал отношения с Северной Кореей. И выглядел неплохо.

– Многие американские комментаторы считают, что влияние Рекса Тиллерсона на американскую внешнюю политику было незначительным. Тем не менее можно ожидать, что его уход отзовется на внешней политике США?

– Я не знаю, можно ли вообще говорить о влиянии Тиллерсона на внешнеполитическую стратегию Белого дома. Более важным вопросом в данной ситуации является вопрос, сохранит ли Майк Помпео в должности госсекретаря свои нынешние жесткие взгляды на Кремль и окажут ли они влияние на американо-российские отношения. Интересно то, что в своих публичных заявлениях, в выступлениях перед законодателями Помпео крайне критически оценивал поведение Кремля и Владимира Путина, заметно расходясь в этом отношении с Дональдом Трампом. Сохранит ли он такой подход, сможет ли он оказать влияние на Трампа – это большой вопрос. Ситуация может немного проясниться во время сенатских слушаний, на которых будет утверждаться его кандидатура. Без сомнения, сенаторы подвергнут его допросу с пристрастием на этот счет.

– В свое время, когда Трамп назначил бывшего главу ExxonMobil госсекретарем, было высказано немало сомнений в кандидатуре Тиллерсона, кстати, и из-за его тесных связей с Россией и получения ордена из рук Путина. Можно сегодня сказать, что его назначение было ошибкой Трампа?

Тиллерсон оказался провальным госсекретарем

– Да. На мой взгляд, Тиллерсон оказался провальным госсекретарем. У него не было опыта работы в Вашингтоне, в госаппарате, у него не было никакого опыта дипломатической работы. Он показал, что таланта менеджера, управляющего гигантской компанией, совершенно недостаточно для того, чтобы представлять Соединенные Штаты в роли госсекретаря. Кроме этого, он оказался плохим управляющим государственным ведомством, что было сюрпризом, учитывая его опыт менеджера большой компании. До сих пор не заполнены многие руководящие должности в Госдепартаменте просто потому, что у Тиллерсона были разногласия по поводу кандидатур с Белым домом и он не мог их разрешить. А взять хотя бы уход со своих постов нескольких уважаемых профессионалов-послов, которые не хотели работать в таких условиях? Например, заместитель госсекретаря Том Шэннон, Джон Филли, бывший посол в Панаме, Роберта Джекобсон, американский посол в Мексике, – все они заявили о своей отставке в последнее время. В такой атмосфере невозможна успешная работа Госдепартамента.

– А как бы вы оценили внешнюю политику администрации Трампа в целом за год с небольшим после прихода Дональда Трампа в Белый дом? Ведь, объективно говоря, многие страхи критиков, а вы были в их числе, не оправдались? Кампания в Сирии идет сравнительно успешно, накал страстей вокруг Северной Кореи затих, администрация Трампа держит жесткую твердую линию в отношениях с Москвой?

У Вашингтона есть две параллельные линии поведения в отношении России

– Я бы назвал ее хаотичной, импульсивной. Вместе с тем, несмотря на непонятный мне тон заявлений президента Трампа в отношении Путина, я бы положительно оценил реальную политику Белого дома. Прежде всего, администрация предоставила Украине оборонительное вооружение, она расширила военное присутствие США на территории стран Балтии. Вице-президент США Пенс и министр обороны Мэттис нанесли несколько визитов в регион и выразили однозначную поддержку соседям России в их противостоянии с Кремлем. Нужно сказать, что ситуация выглядит слегка загадочно. Словно у Вашингтона есть две параллельные линии поведения в отношении России, да и не только России. Из уст президента мы слышим одно, а когда дело доходит до реальных действий, мы видим другое.

Очень интересно, как появление Майка Помпео в роли госсекретаря может повлиять на американскую стратегию в отношении Ирана. Помпео критично относится к договоренности о замораживании ядерной программы Тегерана. Любопытно, как может измениться сирийская стратегия, где до сих пор США ставили целью уничтожение террористической группировки ИГ, в то время как режим Башара Асада в связке с Россией подавлял оппозицию. Отношения с Турцией представляют серьезный вызов, вопрос о поддержке демократии в мире также остается открытым. В бытность Рекса Тиллерсона госсекретарем эта область деятельности Госдепартамента была отодвинута на задний план.

– Стоит ли Кремлю ожидать ужесточения давления со стороны администрации Трампа после появления Майка Помпео в роли госсекретаря, ведь, в отличие от президента Трампа, он, как и главы других американских разведслужб, прямо говорил о связи Кремля с кибероперациями против США?

– Действительно, он поддерживал выводы разведсообщества о причастности Кремля к вмешательству в американский политический процесс. Можно предположить, что такое назначение не приведет к смягчению позиций Госдепартамента в отношении Кремля. Повторюсь, если судить по жестким публичным заявлениям Помпео в отношении Кремля, Лавров вряд ли получит удовольствие от встреч с Помпео. Ему не удастся провести госсекретаря Помпео, – говорит Дэвид Кремер.