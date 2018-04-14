Попробуйте договориться! Евгений Ясин. Эфир в 18:05

В студии нового выпуска "Культа личности" министр экономики России в 1994-97 гг. Евгений Ясин. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
В гостях у Леонида Велехова экономист Евгений Ясин
В студии нового выпуска "Культа личности" министр экономики России в 1994-97 гг. Евгений Ясин. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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