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Культ личности

Попробуйте договориться! Евгений Ясин. Эфир в 18:05

Экономист Евгений Ясин

В гостях у Леонида Велехова экономист Евгений Ясин

В студии нового выпуска "Культа личности" министр экономики России в 1994-97 гг. Евгений Ясин. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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