Бывший глава ФБР Коми: у Трампа много общего с боссами мафии

Телеканал CNN приобрел сигнальный экземпляр мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми и обнародовап несколько отрывков из них. Мемуары будут опубликованы в ближайшее время.

"Президент Трамп — человек безнравственный. Ему безралична истина, и ему безразличны демократические институты. Весь стиль его руководства персонализирован. Он эгоманьяк, требущий от окружащих безоговорочной личной преданности себе", пишет Коми.

Как бывший прокурор, Коми видит общие черты у Трампа с боссами мафии, с которыми он профессионально боролся многие годы. "Босс — безраздельный хозяин. Ему все поддакивают. И клянутся в верности. В представлении таких людей мир поделен на своих и чужих. Организация ставится выше моральных норм и выше истины. Преданность, служение ей оправдывает любую ложь в вопросах больших и малых. В общении с представителями органов прокуратуры Трамп лжет и ведет себя крайне заносчиво", отмечает бывший директор ФБР.

По словам Коми, президент в беседах с ним с особым упорством отрицал связи с московскими проститутками, которые ему инкриминировал бывший британский разведчик Кристофер Стил. Как-то раз он даже заметил, что грязные слухи о его оргиях на конкурсе "Мисс Вселенная" психологически травмируют первую леди. Стил по заданию противников Трампа собирал в 2015-16 годах компромат на тогдашнего кандидата от Республиканской партии.

Коми был освобожден от должности в мае прошлого года. Позже на слушаниях в Сенате Коми выразил уверенность, что Трамп уволил его из-за ведущегося ФБР расследования связей американских официальных лиц с высокопоставленными представителями России.