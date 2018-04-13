СМИ узнали о восьми возможных целях авиаударов США в Сирии

Соединенные Штаты рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник. По его данным, целями могут стать два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое, по информации Вашингтона, производит химическое оружие. В каких районах находятся эти объекты, не сообщается.

Источник CNBC также отметил, что командование сирийскими правительственными силами перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские военные, в надежде, что США не станут наносить по ним удары.

Ранее о возможном скором нанесении ракетных ударов по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума заявил президент США Дональд Трамп. Однако окончательное решение о том, каким будет этот ответ и будет ли он военным, еще не принято. Трамп обвинил в применении химического оружия войска президента Сирии Башара Асада, а также возложил ответственность на Россию, обвинив ее в покровительстве сирийскому режиму. Москва и Дамаск заявляют, что химической атаки в Думе, по всей вероятности, не было, и называют сообщения о ней провокацией.