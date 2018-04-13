Адвокаты Telegram просят отложить рассмотрение иска о блокировке

Адвокаты Telegram снова попросили Таганский районной суд отложить рассмотрение иска о блокировке мессенджера. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram. По их мнению, для рассмотрения иска в экстренной процедуре нет никаких объективных причин.

В ходатайстве говорится, что ни Telegram, ни его представители до сих пор не получили определение суда о принятии иска к производству, копию искового заявления, а также позицию ФСБ, которая привлечена к делу. Адвокаты считают, что это существенно нарушает право Telegram на защиту.

​Сегодня суд рассматривает по существу иск Роскомнадзора к Telegram. Ведомство попросило немедленно заблокировать мессенджер.

Накануне создатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании, на котором будет решаться вопрос о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Дуров объяснил это тем, что не хочет "легетимизировать откровенный фарс" своим участием в судебном процессе.

Роскомнадзор обратился в суд с требованием о блокировке мессенджера по запросу ФСБ. На прошлой неделе истек срок, установленный руководству Telegram. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Руководство Telegram отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Кроме того, в компании заявляют, что это технически невыполнимо.