Дуров запретил адвокатам Telegram участвовать в суде по блокировке

Создатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании, на котором будет решаться вопрос о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Об этом в своем телеграм-канале написал юрист правозащитной группы "Агора", представляющий интересы компании.

По словам адвоката, Дуров не хочет "легетимизировать откровенный фарс" своим участием в судебном процессе.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор просит суд незамедлительно заблокировать мессенджер Telegram. Судебное заседание назначено на 13 апреля.

Роскомнадзор обратился в суд с требованием о блокировке мессенджера по запросу ФСБ. На прошлой неделе истек срок, установленный руководству Telegram. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Руководство Telegram отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Кроме того, в компании заявляют, что это технически невыполнимо.