СМИ: дом мэра Волоколамска обыскали полицейские

У мэра Волоколамска Петра Лазарева в ночь на пятницу прошли обыски. Об этом местному изданию "Ламаград" сообщил его сын Павел.

По его словам, 10 сотрудников МВД закончили обыск только утром. В доме "всё перевёрнуто вверх дном". Обыскали даже гараж, сараи и баню, рассказал сын главы Волоколамска. В результате обыска, правоохранители ничего не изъяли. С чем были связаны следственные действия, он не знает.

Ранее в администрации Волоколамска также прошли обыски ибыли изъяты документы. Тогда мэр Волоколамска Пётр Лазарев предполагал, что действия полиции связаны с разрешениями городской администрации на проведение митингов против мусорного полигона "Ядрово".

Накануне сотрудники МВД, следователи и вооруженные полицейские пришли с обыском в редакцию газеты "Волоколамская неделя". Оно работает независимо от властей и активно освещает акции против "Ядрово". Кроме того, обыски были у адвоката организатора протестов против мусорной свалки Артема Любимова - Юлии Куликовой, а также в квартире самого активиста. Сам Любимов сейчас он находится под арестом по обвинению в неповиновении сотруднику полиции.

Массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" проходят в Волоколамске с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом. Жители города потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали, однако, в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок.