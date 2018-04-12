Волоколамск: власти усилили давление на протестующих

В подмосковном Волоколамске продолжается давление на активистов, выступающих за закрытие мусорного полигона Ядрово. У ряда местных предпринимателей, участвующих в акциях за закрытие свалки, прошли обыски. Кроме того, в четверг представители правоохранительных органов обыскали редакцию местной газеты "Волоколамская неделя", которая активно освещает "мусорные протесты".

По словам главного редактора издания Марии Мурашовой, обыски проводили сотрудники УМВД по Московской области и представители Следственного комитета РФ, которые искали "связь газеты с предпринимателями".

В четверг Мособлсуд перенес на 16 апреля рассмотрение дела активиста из Волоколамска Артема Любимова, которого арестовали на 14 суток за неповиновение полиции. Кроме того, 12 апреля обыски прошли и у него дома. Об этом рассказал представитель Любимова Денис Кунаев. Артем Любимов выступал заявителем митингов против мусоросжигательного завода в Волоколамске. В результате выбросов свалочного газа в конце марта в больницы города с симптомами отравления обратились более 200 человек, среди них – дети.

Между тем, несмотря на обещания властей решить проблему, экологическая обстановка в Волоколамске остается крайне неблагоприятной: минувшей ночью жители опять чувствовали запах свалочного газа. 14 апреля в городе должны пройти новые митинги с требованием закрыть свалку.

Усилия властей теперь направлены на то, чтобы нейтрализовать активистов и журналистов, пишущих о проблеме. В четверг прошли обыски в редакции газеты "Волоколамская неделя", которая освещает протесты горожан. По словам главного редактора издания Марии Мурашовой, в газету пришли около 9.30 утра:

Их было примерно 10 человек, в том числе вооруженных. Они посмотрели все, даже блокноты с рисунками

– Их было примерно 10 человек, в том числе вооруженных. Следователь из ГУВД МВД по Московской области показал мне удостоверение и постановление на обыск в нашей редакции. Они рассматривали все документы, бумаги, ну, все, что находилось в редакции, на личных рабочих местах сотрудников, в шкафчиках, блокноты все посмотрели, даже блокноты с рисунками. Конечно же, и технику, ноутбуки и так далее. Мой компьютер изъяли. Следователь пояснил, что возбуждено уголовное дело против ряда обществ с ограниченной ответственностью. И хотя нашего "Волоколамск-Пресс" в их числе нет, тем не менее, как он мне пояснил, они хотели проверить причастность нашей газеты к этим

–​ А в чем их обвиняют, с чем это все связано?

В документах была приписка – проверить на связь с Артемом Любимовым

– Там какие-то дела по земле, насколько я успела понять. В частности, там у них еще в документах была приписка: проверить на связь с некими людьми, и там был Артем Любимов. Он был организатором всех этих митингов. Митинги организовывал сам народ, выходил в огромном количестве,но по бумагам организатором был действительно Артем Любимов. В данное время он отбывает административный арест, его задержали и арестовали накануне митинга 1 апреля, и он до сих пор находится в спецприемнике города Люберцы.

–​ А у вашего издания есть какая-то связь с предпринимателями из Волоколамска?

Конечно же, вы всех знаем. Волоколамск – город маленький

– Мы существуем сами по себе. Конечно же, мы всех знаем, потому что Волоколамск – город маленький, и предпринимателей этих мы знаем, но существуем сами по себе. Против редакции, слава богу, пока еще ничего не возбуждено. Насколько я поняла, мы проходим свидетелями по другому уголовному делу, и они хотят проверить наличие связей.

–​ А почему, как вы думаете, они на самом деле к вам пришли с обыском, почему пытаются вас запугать?

Наша газета активно освещает борьбу местного населения с полигоном Ядрово

– Дело в том, что наша газета очень активно освещает всю эту борьбу местного населения с полигоном Ядрово, может быть, это с этим как-то связано, я не знаю. От властей мы не зависим, мы абсолютно независимая пресса. На прошлой неделе уже проходили обыски в Волоколамске, в частности, в офисе предпринимателя Андрея Жданова, который также арестован, он один из самых ярких активистов этого движения против свалки, у других активистов также прошли обыски. Обыск проходил даже в городской администрации, мэр которой на стороне народа, согласовывает эти митинги, и в ряде других организаций.

– Как вы можете оценить такую реакцию властей на протесты в Волоколамске?

– Мое личное мнение – они таким образом хотят этот протест погасить. Если пришли к этому, к этому, к этому, чтобы потом человек уже подумал, выходить ли ему в следующий раз, быть ли ему активным.

– Какая сейчас обстановка в Волоколамске, есть ли жалобы на новые отравления?

Сегодня ночью опять был выброс

– Буквально сегодня ночью опять был выброс значительный, и запах с полигона в эту ночь чувствовался во многих местах города. Нас даже заведующая детского сада попросила оповестить родителей, что, если кто-то хочет, может оставить детей дома, потому что запах еще чувствовался с утра. Нам обещают дегазацию прежде всего старого полигона, а также открытие новой карты, как они называют это, а по сути, это рядом будет новая свалка. Они уже подготовили там место и хотят начать в скором будущем завозить мусор. Жители района очень негативно воспринимают эту информацию, и как дальше будут развиваться события, сейчас никто не знает. 14 апреля у нас запланирован очередной митинг. Настроения такие у людей, что я не думаю, что протест закончится. Потому что запах идет, он не прекращается, люди его чувствуют, кто-то пишет, что дети страдают, поэтому я не думаю, что протест сойдет на нет, – рассказала главный редактор газеты "Волоколамская неделя" Мария Мурашова.

Юрист из Волоколамска Денис Кунаев, представляющий интересы Артема Любимова, рассказал о массовом давлении на волоколамских предпринимателей, которые активно участвуют в протесте против свалки Ядрово. По его данным, кроме газеты "Волоколамская неделя", силовики побывали у юриста Юлии Куликовой, которая также представляет интересы Артема Любимова, и в спортивном комплексе Moscow Raceway, принадлежащем бизнесмену Рустему Терегулову. Задержанный активист Артем Любимов сотрудничает с этой кампанией как внештатный юрист.

В четверг в Мособлсуде состоялось заседание по его делу, но из-за неявки свидетелей рассмотрение вновь перенесено на 16 апреля – при том, что 15 апреля Любимов должен выйти на свободу. Об этом рассказал его представитель Денис Кунаев:

Фактически подполковник Шевяков подтвердил, что действия Любимова не были противоправными

– Заседание было отложено для того чтобы допросить свидетелей – тех полицейских и понятых, которые участвовали и присутствовали при задержании Артема Любимова 31 марта. Из всего списка, который включал примерно восемь человек, пришел только один – подполковник Шевяков, который показал, что 31 марта вечером у них была ориентировка на Артема Любимова, который якобы планировал провокацию на митинге 1 апреля в Волоколамске. Они остановили автомобиль, подошли к Артему Любимову, он вышел, предъявил свой паспорт, они не поверили, что на фотографии изображен он, и предложили проехать в отдел. После некоторой дискуссии он сел в машину и проехал. То есть фактически подполковник Шевяков подтвердил, что действия Артема Любимова не были противоправными и состава административного правонарушения там нет. Но учитывая, что остальные свидетели не пришли, судья Елена Зенко прервала заседание, объявила о его переносе на 16 апреля. Притом что 15-го вечером уже выходит сам Артем. То есть объективного и скорого суда не получилось, они просто совершают какие-то формальные процессы, но правосудие в данном случае своей цели не достигает. Сегодня были все условия, чтобы вынести решение по жалобе о прекращении производства по делу, но такого решения не было.

–​ Кроме того, что сегодня было заседание Мособлсуда по делу Артема Любимова, в четверг прошли обыски в редакции газеты "Волоколамская неделя". С чем вы связываете эти мероприятия?

Горожанам дается сигнал, что протест будут подавлять

– Я предполагаю, что здесь одним выстрелом с использованием силовиков убиваются два зайца. Во-первых, горожанам, которые в марте взбунтовались против свалки, дается вполне отчетливый сигнал, что этот протест будут давить силовыми способами. Параллельно с этим у меня есть информация, что к владельцам трассы "Moscow Raceway", это спортивный комплекс в Волоколамском районе, приезжали люди от губернатора Московской области Андрея Воробьева и предложили передать контроль над этим комплексом указанному ими лицу. То есть фактически сейчас под прикрытием того, что идет борьба с экоактивистами в Волоколамске, совершается рейдерский захват этого спортивного комплекса, который является крупнейшим гоночным треком в России. Артем Любимов оказывал юридические услуги предприятиям этого холдинга, более того, насколько я знаю, он занимается организацией спортивных мероприятий, то есть непосредственно связан с "Moscow Raceway".

–​ А еще есть какие-то примеры давления на предпринимателей в Волоколамске, которые также являются активистами этого протеста?

Из магазина Андрея Жданова изъяли шесть флаконов духов

– Несколько дней назад прошли проверки в торговых точках и объектах предпринимательской деятельности еще двух активистов. Пришли в магазин парфюмерии к Андрею Жданову, который был также задержан и арестован Истринским городским судом, ему суд сократил срок с 14 до 12 суток. У него в магазине изъяли шесть флаконов духов с целью проверки их на контрафакт. Они уже в Волоколамске изначально поняли, что это не контрафактный товар, но флаконы пока не вернули, как мне сообщили. И была проверена автомойка еще одного волоколамского активиста – Рамазана Байрамова, у него с этой автомойки увезли работника из Средней Азии.

– Почему власти вместо того, чтобы решать проблему свалки в Волоколамске, начинают преследовать активистов?

Они забалтывают само существование этой проблемы

– Ну, потому что это последний способ, который может принести какой-то результат, с их точки зрения. Потому что закрыть полигон, на самом деле, полноценно закрыть – это дело не одного даже года, и оперативно у них нет возможности сейчас решить эту проблему. Но насколько я понимаю, они сейчас занимаются только тем, что забалтывают само существование проблемы. А на самом деле сегодня ночью был еще один выброс свалочных газов, в городе стоял нестерпимый запах, люди опять собрались около полигона, и были моменты, когда горожане просто ложились под колеса мусоровозов.

–​ Смогли ли власти подавить этот протест, или он будет нарастать?

– Я думаю, что он будет нарастать. Во-первых, на 14 апреля назначены еще два митинга, они согласованы с администрацией города. Первый пройдет у памятника, где-то в полутора километрах от полигона, и потом граждане переместятся непосредственно к полигону. Но своими действиями региональные власти приведут только к тому, что протест радикализируется, – полагает Денис Кунаев.