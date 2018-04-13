Кадыров предложил продлить срок полномочий Путина на референдуме

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продлить срок полномочий Владимира Путина. В качестве примера он привел Китай, где в марте отменили ограничение срока пребывания у власти председателя КНР, а также Германию, где Ангела Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз.
По мнению Кадырова, Совет Федерации и Госдума должны вынести вопрос продления президентского срока на всенародный референдум, даже если сам глава государства будет против.
"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства", – заявил Рамзан Кадыров, подчеркнув, что это его личное мнение.
Инаугурация Владимира Путина, победившего на президентских выборах в марте, назначена на 7 мая. Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.
В декабре 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, подписал закон о поправках к российской Конституции, продлевающий полномочия президента с четырех до шести лет.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.