Кадыров предложил продлить срок полномочий Путина на референдуме

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продлить срок полномочий Владимира Путина. В качестве примера он привел Китай, где в марте отменили ограничение срока пребывания у власти председателя КНР, а также Германию, где Ангела Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз.

По мнению Кадырова, Совет Федерации и Госдума должны вынести вопрос продления президентского срока на всенародный референдум, даже если сам глава государства будет против.

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства", – заявил Рамзан Кадыров, подчеркнув, что это его личное мнение.

Инаугурация Владимира Путина, победившего на президентских выборах в марте, назначена на 7 мая. Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.

В декабре 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, подписал закон о поправках к российской Конституции, продлевающий полномочия президента с четырех до шести лет.