Суд постановил заблокировать Telegram по требованию Роскомнадзора

Таганский районный суд Москвы в пятницу постановил заблокировать в России мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда. Согласно решению суда, доступ к мессенджеру должен быть ограничен "до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ".

Постановление суда должно быть исполнено немедленно. У защиты есть месяц на его обжалование.

В надзорном ведомстве настаивали на незамедлительном закрытии доступа к Telegram, так как он якобы может содержать сведения, которыми пользуются террористические организации.

Представителей Telegram на суде не было, рассмотрение иска продолжалось менее 20 минут. Накануне создатель мессенджера Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании. При этом защита просила суд отложить слушания, но этот иск сегодня был отклонен.

На прошлой неделе истек срок, установленный руководству Telegram Роскомнадзором. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. В Telegram это требование выполнять отказываются и заявляют, что технически невыполнимо.