В Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении США

В Государственную думу внесен законопроект об ответных санкциях против США и иных государств, который предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Об этом сообщил глава нижней палаты российского парламента, один из авторов документа Вячеслав Володин.

Согласно проекту закона, предлагается установить запрет или ограничение на работу в России для граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, ограничить ввоз в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также лекарств. Авторы документа предлагают прекратить международное сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, сообщил первый заместитель главы Госдумы Иван Мельников.

Как сообщает Интерфакссо ссылкой на текст документа, депутаты предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. О каких конкретно товарах идет речь, не уточняется.

Рассмотрение проекта назначено на 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы.

6 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении 14 компаний и 24 граждан России – бизнесменов и чиновников. Ограничения связаны с вмешательством Кремля в выборы президента США. Американские санкции привели к обвалу на российском рынке. Капитализация российского рынка акций только за один день 9 апреля снизилась более чем на 2 триллиона 700 миллиардов рублей, или на 7 процентов. Российские власти пообещали оказать поддержку компаниям, попавшим в санкционный список.