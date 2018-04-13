Суд арестовал командира звена пожарных, тушивших ТЦ в Кемерове

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца Сергея Генина – начальника пожарного звена, тушившего торговый центр "Зимняя вишня". Он заявил, что обжалует это решение, сообщает Интерфакс.

Ранее командиру пожарного звена Сергею Генину предъявили обвинение в халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, он проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за этого погибли не менее 37 человек.

Генин вину не признаёт. В МЧС настаивают, что он действовал по уставу.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в их числе более 40 детей. Сообщалось, что в торговом центре в момент возгорания не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы.

Ранее по делу о пожаре в "Зимней вишне" были арестованы семь человек.