Командир пожарных, тушивших "Зимнюю вишню", не признал вину

Командир пожарного отряда, тушившего кемеровский торговый центр "Зимняя вишня", не признает вины в халатности, повлекшей гибель людей, передает "Интерфакс". Сергей Генин заявил в четверг в суде, что пожарные спасли одного человека из кинозала, но погибли бы сами, если бы не вышли.

Генин также отметил, что к лестнице пожарных вел работник здания. При этом, по словам спасателя, сотрудники торгового центра не помогали его коллегам. "Виновным себя не считаю. У меня два уха, кричали человек 20", – добавил начальник звена.

Сергей Генин во время тушения пожара в "Зимней вишне" возглавлял звено газодымозащитной службы и, по версии следствия, проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за халатности Генина погибли не менее 37 человек.

В МЧС настаивают, что Сергей Генин действовал по уставу.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в их числе более 40 детей. Сообщалось, что в торговом центре в момент возгорания не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы.

По делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы уже семь человек.