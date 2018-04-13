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Президент Румынии дал согласие на уголовное преследование Илиеску

Ион Илиеску трижды избирался президентом Румынии после свержения режима Чаушеску

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на уголовное преследование бывшего президента Румынии Иона Илиеску и премьер-министра Петре Романа, а также бывшего вице-премьера Джелу Войкана-Войкулеску. Все трое были руководителями Фронта национального спасения, пришедшего к власти после свержения диктатуры 22 декабря 1989 года. Жертвами кровопролитных столкновений в те дни стали более 1100 человек, большинство были убиты после 22 декабря.

За 29 лет, прошедших после падения режима Николае Чаушеску, только два генерала были осуждены за гибель людей. Чаушеску и его жена Елена были расстреляны по решению специально созданного трибунала в день Рождества 25 декабря 1989 года.

Йоханнис подписал решение об уголовном преследовании троих бывших лидеров Фронта национального спасения в ответ на запрос генерального прокурора Румынии от 2 апреля. Согласие президента требовалось в связи с тем, что все трое во времена смены политического строя, были высокопоставленными участниками государственного управления.

Военная юстиция, возобновившая рассмотрение дела в 2016 году, заявила, что "новое политическое и военное руководство", взявшее на себя управелние страной после бегства Чаушеску, отвечает за смерть многих людей, поскольку добивалось удержания власти в своих руках. Прокуроры заявляют, что государственное телевидение и радио передавали ложную информацию, распространяя массовую панику. Прокуроры считают, что некоторые свидетельства, относящиеся к восстанию, были уничтожены.

Все трое подозреваемых отвергают любую ответственность за смерть людей. В последовавшие годы после свержения Чаушеску, новый лидер Ион Илиеску, в прошлом изгнанный диктатором из рядов партийного руководства, трижды избирался президентом Румынии.

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