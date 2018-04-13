Президент Румынии дал согласие на уголовное преследование Илиеску

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на уголовное преследование бывшего президента Румынии Иона Илиеску и премьер-министра Петре Романа, а также бывшего вице-премьера Джелу Войкана-Войкулеску. Все трое были руководителями Фронта национального спасения, пришедшего к власти после свержения диктатуры 22 декабря 1989 года. Жертвами кровопролитных столкновений в те дни стали более 1100 человек, большинство были убиты после 22 декабря.

За 29 лет, прошедших после падения режима Николае Чаушеску, только два генерала были осуждены за гибель людей. Чаушеску и его жена Елена были расстреляны по решению специально созданного трибунала в день Рождества 25 декабря 1989 года.

Йоханнис подписал решение об уголовном преследовании троих бывших лидеров Фронта национального спасения в ответ на запрос генерального прокурора Румынии от 2 апреля. Согласие президента требовалось в связи с тем, что все трое во времена смены политического строя, были высокопоставленными участниками государственного управления.

Военная юстиция, возобновившая рассмотрение дела в 2016 году, заявила, что "новое политическое и военное руководство", взявшее на себя управелние страной после бегства Чаушеску, отвечает за смерть многих людей, поскольку добивалось удержания власти в своих руках. Прокуроры заявляют, что государственное телевидение и радио передавали ложную информацию, распространяя массовую панику. Прокуроры считают, что некоторые свидетельства, относящиеся к восстанию, были уничтожены.

Все трое подозреваемых отвергают любую ответственность за смерть людей. В последовавшие годы после свержения Чаушеску, новый лидер Ион Илиеску, в прошлом изгнанный диктатором из рядов партийного руководства, трижды избирался президентом Румынии.