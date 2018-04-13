Националист Поткин переведён из СИЗО под домашний арест

Националиста Александра Поткина (Белова) перевели из московского СИЗО-1 под домашний арест. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Поткин был задержан в октябре 2014 года в рамках расследования дела о хищении пяти миллиардов рублей из казахстанского БТА-банка. Позже националиста также обвинили создании экстремистского сообщества, диверсии и разжигании межнациональной розни.

По этим обвинениям Поткина приговорили к семи с половиной годам колонии, но позднее суд смягчил наказание до трех с половиной лет. Сегодня, 13 апреля, срок заключения истек. Однако расследование хищений из БТА-банка до сих по продолжается, и именно в связи с этим делом Поткин теперь находится под домашний арест.

Сам националист ранее обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он считает вынесенный ему приговор по статьям об экстремизме – политическим преследованием и местью за требование отставки президента Владимира Путина.

В январе 2018 года по делу Поткина арестовали бывшего кандидата в Мосгордуму от КПРФ, политтехнолога Петра Милосердова.