Медиа-корпорация РСЕ/РС отреагировала на оценки Совета Федерации

"Новостные службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода предоставляли сбалансированные и честные сообщения о президентских выборах и президентской кампании в России, рассказывая о всех кандидатах и обеспечивая полное освещение всех событий в стране", - заявил в пятницу представитель медиа-корпорации РСЕ/РС, комментируя заявление члена Совета Федерации России Андрея Климова о якобы имевшем место вмешательстве зарубежных средств масовой информации в процесс выборов президента России.

Климов возглавляет временную комиссию верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета, которая готовит доклад о деятельности СМИ, посвященный президентским выборам в России. Как предполагается, доклад будет обнародован в мае, после инаугурации Владимира Путина. В интервью агентству РБК 12 апреля Климов перечислил зарубежные средства массовой информации, которые якобы пытались вмешаться в выборы президента России: "Эти СМИ допускали агитацию и пропаганду в "день тишины", а также не соблюдали принцип равномерного освещения деятельности кандидатов в президенты". Среди перечисленных Климовым СМИ - несколько редакций, входящих в медиа-корпорацию РСЕ/РС: Радио Свобода, региональный проект Русской службы "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Idel.Реалии" и телеканал "Настоящее время". Также в список комиссии Совета Федерации, по словам Климова, включены "Голос Америки", Русская служба британской телерадиокорпорации Би-би-си, немецкая радиостанция Deutsche Welle и французская радиостанция RFI.

В конце прошлого года Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента". В него внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода, медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

В конце ноября 2017 года в России принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Такие СМИ должны отчитываться перед Минюстом о своей работе и особым образом маркировать свои журналистские материалы.

Медиакорпорация​ Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США. Радио Свобода видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.