Порядок применения закона о СМИ-"иноагентах" станет известен к марту

Российские власти планируют представить порядок применения закона о СМИ – "иностранных агентах" к марту 2018 года. Это следует из документов, опубликованных на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Закон, который позволяет российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами", был принят в конце ноября. СМИ – "иноагенты" должны будут маркировать свою продукцию соответствующей надписью и отчитываться перед Министерством юстиции России о своей работе.

Точный порядок правоприменения принятого закона не был разъяснен. Однако 5 декабря Минюст опубликовал список СМИ, которым присвоен статус "иностранного агента". В него попали "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода, медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Кремлем телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения как "иностранного агента" в США.

Представители Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.

Президент РСЕ/РС Том Кент ранее заявил: "Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей компании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории".